Terkoreksi, Harga Emas Berada pada USD 1934/Ons

Chicago: Harga emas dunia jatuh pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), tertekan oleh penguatan dolar AS menyusul sikap Federal Reserve yang akan lebih agresif dalam memperketat kebijakan moneternya.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, merosot USD 13,9 atau 0,71 persen menjadi ditutup pada USD 1.934,3 per ons. Untuk minggu ini, jatuh 2,0 persen. Harga emas dunia turun karena Indeks Dolar mencapai tertinggi lebih dari dua tahun di 101,34 pada Jumat, 22 April 2022, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun mendekati tertinggi Desember 2018."Inflasi yang tinggi dan lingkungan ekonomi yang tidak pasti telah sangat mendukung untuk logam kuning dan saya tidak berharap itu berubah tetapi semakin ketatnya harga di pasar, semakin banyak resistensi yang akan kita lihat pada reli emas," kata analis di platform perdagangan daring Oanda Craig Erlam dikutip dari Antara, Sabtu, 23 April 2022.Investor sedang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari Federal Reserve AS yang lebih hawkish, mendorong Dolar AS lebih tinggi dan memberikan tekanan ekstensif pada emas.Harga emas dunia berada di bawah tekanan tambahan karena indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur AS yang dirilis oleh S&P Global pada Jumat, 22 April 2022, meningkat menjadi 59,7 pada April dari 58,8 pada Maret, tertinggi tujuh bulan dan di atas perkiraan para ekonom 58,2.Namun demikian, PMI jasa-jasa AS dari S&P Global turun menjadi 54,7 pada April dari 58,0 pada Maret, terendah tiga bulan.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 36,2 sen atau 1,47 persen, menjadi ditutup pada USD 24,259 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD 40,4 atau 4,17 persen menjadi ditutup pada USD 927,4 per ons.