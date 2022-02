Wall Street Bervariasi, Indeks Nasdaq dan S&P 500 Kompak Menghijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Fokus pada inflasi

New York: Saham-saham Wall Street sebagian besar ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Pelaku pasar merespons laporan pekerjaan AS yang mengejutkan bergerak baik yang meningkatkan ekspektasi untuk pengetatan agresif dalam kebijakan moneter Mengutip The Business Times, Sabtu, 5 Februari 2022, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,1 persen menjadi 35.089,74. Indeks S&P 500 naik 0,5 persen menjadi 4.500,53, sedangkan Nasdaq Composite Index yang kaya teknologi melonjak 1,6 persen menjadi 14.098,01. Semua indeks membukukan keuntungan untuk minggu ini.Menurut data Departemen Tenaga Kerja yang juga secara signifikan meningkatkan angka pekerjaan untuk November dan Desember, AS menambahkan 467 ribu pekerjaan tak terduga pada Januari.Sementara laporan menunjukkan kesehatan ekonomi, kenaikan besar lainnya dalam imbal hasil surat utang AS 10-tahun pada Jumat memusatkan perhatian pada ekspektasi untuk beberapa kenaikan suku bunga Federal Reserve tahun ini.Kepala Strategi National Securities Art Hogan mengatakan kenaikan minggu ini menunjukkan ada lebih banyak fokus pada mikro, yang berarti pendapatan, daripada makro, yang berarti kebijakan moneter, mencatat bahwa sebagian besar hasil perusahaan besar telah solid.Tetapi pasar tetap fokus pada inflasi, dengan laporan harga konsumen yang akan datang sebagai sumber volatilitas yang potensial. "Inflasi yang terus-menerus, seperti kebakaran rumah, akan memaksa The Fed untuk menurunkan inflasi tanpa memperhatikan pelapis, dalam hal ini ekuitas," kata Kepala Investasi Cresset Capital Management Jack Ablin.Di antara perusahaan individu, Amazon melonjak 13,5 persen karena perusahaan melaporkan hasil yang lebih kuat dari perkiraan meskipun biaya tenaga kerja, sumber dan pengiriman lebih tinggi, dengan pendapatan melonjak sembilan persen menjadi USD137,4 miliar pada kuartal keempat.Snap adalah pemenang besar lainnya, melonjak hampir 60 persen setelah perusahaan di belakang aplikasi perpesanan Snapchat melaporkan laba kuartal pertamanya. Tetapi Ford merosot hampir 10 persen karena laba kuartal keempat pembuat mobil itu tertinggal dari perkiraan analis, dengan perusahaan mengutip masalah rantai pasokan sebagai faktor.