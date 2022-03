Harga Emas Dunia Anjlok USD26,7

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas turun lebih dari satu persen ke level terendah satu bulan pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), memperpanjang kerugian untuk hari ketiga berturut-turut karena tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan damai Rusia dan Ukraina mengurangi permintaan terhadap logam mulia. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di Divisi Comex New York Exchange anjlok 27,60 atau 1,4 persen menjadi USD1.912 per ons. Dengan penurunan pada Senin, 28 Maret 2022, yang ditambahkan, kontrak acuan berjangka sudah turun 2,0 persen pada minggu ini."Kami memperkirakan penurunan bebas pada logam setelah potensi penurunan eskalasi besar dari Rusia memberikan percikan besar untuk selera risiko dan optimisme bahwa kami dapat melihat potensi berakhirnya perang ini," kata Analis Pasar Senior di Oanda Edward Moya dikutip dari Antara, Rabu, 30 Maret 2022.Rusia dan Ukraina mengadakan putaran baru pembicaraan damai tatap muka di Istanbul pada hari Selasa, 29 Maret 2022, dan delegasi Rusia mengatakan bahwa Moskow telah memutuskan untuk secara drastis menghentikan aktivitas militernya di sekitar Kyiv dan Chernihiv di Ukraina, salah satu wakil menteri pertahanan mengatakan setelah pembicaraan.Harapan untuk mengakhiri konflik yang sekarang di bulan kedua mengangkat sentimen risiko di pasar keuangan yang lebih luas. Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun bertahan di dekat tertinggi multi-tahun di tengah taruhan untuk kenaikan suku bunga agresif oleh Federal Reserve guna melawan inflasi yang melonjak. Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS karena mereka meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Kepala Strategi Pasar di Blue Line Futures Phillip Streible, memperkirakan emas akan berlabuh di sekitar USD1.900 saat ini."Pembicaraan ini bisa berantakan dan Anda bisa melihat emas reli kembali ke level USD1.950," kata Streible.Analis Platform Perdagangan Daring Oanda Craig Erlam mengatakan bahwa harga emas turun lagi karena selera risiko meningkat di tengah kemajuan yang dilaporkan dalam pembicaraan antara Ukraina dan Rusia."Logam kuning sangat diminati (ketika) pasukan Rusia melintasi perbatasan dan harapan gencatan senjata mulai terlihat," katanya.Dikatakan pula bahwa sementara gabungan tekanan inflasi AS dan risiko politik dan keuangan lainnya membuat emas tetap didukung."Kita bisa melihatnya sedikit lebih jauh dalam waktu dekat," kata Erlam.Indeks harga rumah nasional Case-Shiller tumbuh 19,2 persen antara Januari 2021 dan Januari 2022. Analis pasar mencatat ini mewakili tingkat pertumbuhan harga rumah yang tinggi di Amerika Serikat.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan lowongan pekerjaan AS turun tipis menjadi sekitar 11,27 juta pada Februari, sekitar 5 juta lebih banyak dari tingkat pekerja yang menganggur. Sementara itu, 4,35 juta pekerja berhenti untuk pekerjaan dengan gaji lebih baik, sebuah tanda ekonomi yang sehat.Untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman pada bulan Mei turun 46 sen atau 1,83 persen menjadi USD24,736 per ons. Platinum untuk pengiriman pada Juli turun USD15 atau 1,51 persen menjadi USD978,8 per ons.