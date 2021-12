Terjangkit Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi AS Melambat di Kuartal III

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Prospek pertumbuhan mendapat pukulan

Washington: Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) melambat tajam pada kuartal ketiga di tahun ini di tengah meningkatnya infeksi covid-19 . Akan tetapi aktivitas telah meningkat dan menempatkan ekonomi negara Paman Sam itu berada di jalur untuk mencatat kinerja terbaiknya tahun ini sejak 1984."Produk Domestik Bruto (PDB) AS) meningkat pada tingkat tahunan 2,3 persen," kata Departemen Perdagangan AS dalam pembacaan ketiga pertumbuhan PDB untuk kuartal Juli-September, dilansir dari The Business Times, Kamis, 23 Desember 2021.Angka itu naik dari laju 2,1 persen yang diperkirakan bulan lalu tetapi masih yang paling lambat sejak kuartal kedua 2020, ketika ekonomi mengalami kontraksi bersejarah setelah langkah-langkah wajib yang keras untuk menahan gelombang pertama kasus virus korona.Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan pertumbuhan PDB kuartal ketiga di tahun ini tidak direvisi pada kecepatan 2,1 persen. Ekonomi tumbuh pada tingkat 6,7 persen pada kuartal kedua 2021. Laju pertumbuhan kuartal terakhir yang lebih lambat juga mencerminkan kekurangan kendaraan bermotor di tengah rantai pasokan global yang tegang,Selain itu, akibat penurunan uang bantuan pandemi dari pemerintah ke bisnis, rumah tangga, dan pemerintah negara bagian dan lokal. Pertumbuhan juga terhambat oleh Badai Ida, yang menghancurkan produksi energi lepas pantai AS pada akhir Agustus.Namun, ekonomi telah pulih kembali. Belanja konsumen meningkat kuat di Oktober dan manufaktur telah meningkat. Sedangkan defisit perdagangan menyempit tajam pada Oktober karena ekspor melonjak ke rekor tertinggi dan bisnis terus membangun kembali persediaan. Tingkat pengangguran berada pada level terendah 21 bulan di 4,2 persen.Menurut survei ekonom, pertumbuhan tahun ini bisa mencapai 5,6 persen, yang akan menjadi yang tercepat sejak 1984. Ekonomi berkontraksi 3,4 persen pada 2020. Tetapi gelombang infeksi virus korona musim dingin yang muncul, didorong oleh Delta dan varian Omicron yang sangat menular, dapat secara signifikan menahan pertumbuhan mulai kuartal pertama.Prospek pertumbuhan juga mendapat pukulan dari pernyataan Senator Demokrat moderat Joe Manchin, ia tidak akan mendukung RUU Investasi Domestik senilai USD1,75 triliun yang ditandatangani Presiden Joe Biden yang dikenal sebagai Build Back Better (BBB).Goldman Sachs memangkas perkiraan pertumbuhan PDB untuk kuartal pertama menjadi tingkat dua persen dari kecepatan tiga persen. Ekonom lain telah mengikuti, dengan kegagalan untuk meloloskan undang-undang BBB terlihat antara lain merugikan belanja konsumen dan memperlambat pemulihan pasar tenaga kerja."Lonjakan kasus covid-19 meredam momentum menuju 2022. Ada beberapa kemungkinan bahwa BBB dapat dirombak untuk memenuhi kekhawatiran Manchin, tetapi pada tahap ini peluang untuk lolos telah turun jauh," pungkas Kepala Ekonom Keuangan AS Oxford Economics Kathy Bostjancic, di New York.