Dolar AS Tergelincir Seiring Risiko Investasi Meningkat

New York: Mata uang Dolar AS (USD) sedikit melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena sinyal kenaikan The Fed tak akan merusak ekonomi global karena dilakukan secara bertahap sehingga selera terhadap risiko investasi meningkat.Dikutip dari Antara, Rabu 23 Maret 2022, Greenback melihat persentase kenaikan satu hari terbesar sejak 10 Maret pada Senin, 21 Maret 2022, karena Powell membuka pintu untuk menaikkan suku bunga lebih dari 25 basis poin pada pertemuan kebijakan mendatang untuk memerangi inflasi.Pada Selasa, 22 Maret 2022, Presiden Fed St. Louis, James Bullard mengulangi seruannya agar The Fed bergerak agresif di Bloomberg TV. Presiden Fed San Francisco, Mary Daly mengatakan dia yakin risiko utama bagi perekonomian adalah memburuknya inflasi yang sudah tinggi karena harga minyak naik akibat konflik di Ukraina dan gangguan dalam rantai pasokan dari penanggulangan covid-19 Tiongkok.Para pedagang memperkirakan peluang 61,6 persen untuk kenaikan suku bunga acuan 50 basis poin pada pertemuan Fed Mei, menurut Alat FedWatch CME, naik dari sedikit dari 50 persen seminggu yang lalu.Setelah komentar Powell, Goldman Sachs sekarang mengantisipasi bank sentral akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan Mei dan Juni. Investor berada dalam suasana risk-on (pengambilan risiko) karena saham-saham AS naik dan mengurangi daya tarik mata uang safe-haven greenback, dengan ekuitas mendapatkan dorongan, sebagian, dari saham-saham bank di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga Fed."Untuk dolar, ini didukung dengan baik oleh sikap suku bunga The Fed yang semakin hawkish tetapi turun dari puncaknya, selera risiko ada hubungannya dengan itu, dengan saham yang lebih tinggi yang menahan kenaikan dolar," kata analis pasar senior di Western Union Business Solutions Joe Manimbo."Setidaknya untuk saat ini, tampaknya pasar memberi The Fed keuntungan dari keraguan bahwa bank sentral dapat mendorong soft landing (periode ketika pertumbuhan ekonomi melambat, tetapi ekonomi tidak memasuki resesi) dan itulah yang menopang selera risiko dan membatasi kenaikan dolar." jelas dia. Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya turun 0,06 persen. Yen melanjutkan pelemahannya baru-baru ini karena bank sentral Jepang (BoJ) memperbarui sikapnya untuk menjaga kebijakan moneter ultra-longgarnya tetap utuh.Yen mencapai level terendah baru enam tahun di 121,03 dan terakhir melemah 1,05 persen versus greenback di 120,72 per USD. Di pasar mata uang kripto, bitcoin terakhir naik 3,67 persen menjadi USD 42.662,37 . Ethereum terakhir naik 3,59 persen menjadi USD 3.014,26.