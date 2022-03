Pasar Kehilangan Pasokan Minyak Rusia Sebanyak 3 Juta Barel/Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Pasar minyak bisa kehilangan tiga juta barel per hari (bph) minyak mentah dan produk olahan Rusia mulai April 2022. Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan angkanya melebihi satu juta barel per hari, penurunan permintaan yang diperkirakan akan menyebabkan harga tinggi.Pengawas yang berbasis di Paris itu mengatakan sanksi dan keengganan pembeli untuk membeli minyak mentah Rusia mendorong harga minyak yang akan memukul anggaran pribadi, menaikkan inflasi, yang telah mencapai tertinggi multi-dekade, dan melemahkan pemulihan ekonomi."Dampak dari harga yang lebih tinggi untuk minyak dan komoditas lainnya akan meningkatkan inflasi, mengurangi daya beli rumah tangga dan kemungkinan akan memicu reaksi kebijakan dari bank sentral di seluruh dunia -dengan dampak negatif yang kuat pada pertumbuhan," jelas dia dikutip dari Antara, Kamis, 17 Maret 2022."Melonjaknya harga energi dan komoditas lainnya, bersama dengan sanksi keuangan dan minyak terhadap Rusia, diperkirakan akan menekan PDB dunia dan permintaan minyak," katanya dalam sebuah laporan.Itu adalah laporan bulanan pertama tentang minyak dari IEA, yang mewakili 31 negara sebagian besar industri tetapi bukan Rusia, sejak invasi Rusia ke tetangganya secara singkat mengirim minyak mentah Brent ke level tertinggi 14 tahun hampir USD140 per barel."Kami melihat pengurangan total ekspor (Rusia) sebesar 2,5 juta barel per hari, dengan minyak mentah menyumbang 1,5 juta barel per hari dan produk minyak satu juta barel per hari," kata IEA dalam laporan minyak bulanannya.Selain itu, ia memproyeksikan permintaan domestik Rusia yang lebih rendah untuk produk minyak."Kerugian ini bisa semakin dalam jika larangan atau kecaman publik dipercepat," kata IEA yang berbasis di Paris.Rusia mengekspor tujuh juta hingga delapan juta barel minyak mentah dan produk setiap hari.IEA menurunkan perkiraan permintaan minyak dunia untuk kuartal kedua hingga keempat 2022 sebesar 1,3 juta barel per hari. Selama setahun penuh, Tiongkok memangkas perkiraan pertumbuhannya sebesar 950 ribu barel per hari menjadi 2,1 juta barel per hari dengan rata-rata 99,7 juta barel per hari.Itu berarti permintaan tahun ketiga di bawah tingkat pra-pandemi. Sebelumnya, agensi itu memperkirakan permintaan akan pulih pada 2022.Krisis Ukraina telah memperburuk masalah kapasitas produksi yang terbatas.Produsen OPEC+ teratas Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang jarang di antara produsen global, dalam memiliki kapasitas surplus, tidak sepenuhnya membuka keran mereka dan IEA tidak memperkirakan kenaikan produksi dari Kanada, Amerika Serikat, dan lainnya untuk menghilangkan kekurangan pasokan global.Dunia akan mengalami defisit pasokan 700 ribu barel per hari pada kuartal kedua, kata IEA. Tingkat penyimpanan di negara-negara OECD pada Januari mencapai level terendah sejak April 2014.