Rilis Risalah The Fed Buat Wall Street Menghijau

New York: Bursa saham di Wall Street mengakhiri sesi berombak lebih tinggi karena investor mengambil pandangan optimistis dari risalah Federal Reserve yang mengulangi rencana untuk menaikkan suku bunga. Upaya yang dilakukan bank sentral AS itu guna memerangi lonjakan inflasi yang sampai sekarang belum ada tanda mereda.Mengutip The Business Times, Kamis, 26 Mei 2022, indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,6 persen menjadi 32.120,28. Sedangkan S&P 500 berbasis luas menguat sebanyak 1,0 persen menjadi 3.978,73, sedangkan Nasdaq Composite Index yang kaya teknologi melonjak 1,5 persen menjadi 11.434,74.Analis menyambut baik pernyataan The Fed bermaksud bergerak secepatnya untuk meningkatkan suku bunga pinjaman acuan dan melepas kepemilikan obligasi besar-besaran guna menekan inflasi , pernyataan yang diharapkan investor dapat memperbaiki gambaran tersebut dalam waktu dekat."Jika Fed agresif ini, bukan tidak mungkin untuk berpikir pada Juli atau Agustus Anda dapat melihat peningkatan inflasi yang mungkin membatasi kebutuhan untuk pengetatan lebih lanjut," kata Gregori Volokhine dari Meeschaert Financial Services, menambahkan pasar juga senang bahwa risalah tidak menyebutkan kenaikan suku bunga tiga perempat poin.Sebelumnya, data menunjukkan pesanan untuk barang-barang manufaktur besar-besaran buatan AS melanjutkan tren kenaikan bulan lalu, naik 0,4 persen pada April, sedikit lebih rendah dari yang diperkirakan para analis tetapi masih menunjukkan momentum positif.Di antara perusahaan individu, Dick's Sporting Goods melonjak hampir 10 persen setelah melaporkan laba kuartalan yang lebih baik dari yang diharapkan tetapi menurunkan perkiraan pendapatannya karena meningkatnya inflasi.Toll Brothers melonjak 8,0 persen setelah melaporkan lonjakan laba kuartalan karena pembuat rumah menggambarkan permintaan masih kuat meskipun beberapa moderasi karena tingkat hipotek yang lebih tinggi.