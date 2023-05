Kerugian Terhenti, Emas Dunia Kembali Cuan!

Kontrak emas Juni tergelincir





Chicago: Harga emas berjangka sedikit menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), menghentikan kerugian selama empat hari berturut-turut. Namun demikian, masih mencatat penurunan mingguan ketiga beruntun di tengah negosiasi plafon utang AS yang berlarut-larut dan inflasi AS yang membandel.Mengutip Antara, Sabtu, 27 Mei 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak 60 sen atau 0,03 persen menjadi USD1.944,30 per ons, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD1.957,10 dan terendah di USD1.936,00.Emas berjangka terpuruk USD20,90 atau 1,06 persen menjadi USD1.943,70 pada Kamis, 25 Mei, setelah tergelincir sebanyak USD9,90 atau 0,50 persen menjadi USD1.964,60 pada Rabu, 24 Mei, dan jatuh sebanyak USD2,70 atau 0,14 persen menjadi USD1.974,50 pada Selasa, 23 Mei.Untuk minggu ini, kontrak emas Juni tergelincir 1,90 persen, mencatat kerugian mingguan ketiga berturut-turut, setelah turun 2,0 persen di minggu sebelumnya dan turun 0,25 persen lagi seminggu sebelumnya."Minggu yang sulit bagi emas berakhir karena beberapa investor mencari perlindungan jika pembicaraan plafon utang mengalami hambatan besar pada jam ke-11," kata Analis Perdagangan Daring Oanda Craig Erlam."Ini waktu krisis untuk (Washington) DC dan kemungkinan skenario TARP (dari 2008) dapat terjadi ketika Kongres pada awalnya gagal meloloskan program dana talangan bank. Itu sebab beberapa pedagang lari ke emas menjelang akhir pekan yang panjang," tuturnya."Jika bukan karena data (inflasi) hawkish lainnya, emas akan mengakhiri minggu ini dengan catatan yang jauh lebih kuat," tambahnya.Presiden Joe Biden menyatakan Amerika Serikat akan menghindari gagal bayar kredit yang menghancurkan bahkan ketika anggota parlemen mengambil jeda 10 hari tanpa kesepakatan untuk menaikkan batas pinjaman negara untuk tetap membayar tagihan.Sementara itu, logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli terangkat 45,00 sen atau 1,96 persen menjadi USD23,36 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli bertambah USD1,80 atau 0,18 persen, menjadi USD1.028,10 per ons.