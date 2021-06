Wall Street Bervariasi di Tengah Rilis Data Ekonomi AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir beragam pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena investor mencermati sejumlah data ekonomi. Sejauh ini, Pemerintahan Joe Biden terus berupaya memacu pemulihan ekonomi usai terhantam keras oleh pandemi covid-19 Mengutip Xinhua, Sabtu, 26 Juni 2021, indeks Dow Jones Industrial Average naik 237,02 poin atau 0,69 persen menjadi 34.433,84. Kemudian indeks S&P 500 naik 14,22 poin atau 0,33 persen menjadi 4.280,71. Indeks Komposit Nasdaq turun 9,32 poin atau 0,06 persen menjadi 14.360,39.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor keuangan dan utilitas masing-masing naik 1,25 persen dan 1,13 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor teknologi tergelincir 0,15 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih rendah dengan enam dari 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Di sisi data, Departemen Perdagangan melaporkan, pendapatan pribadi AS turun dua persen pada Mei dan pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) secara kasar bergerak datar. Apa yang disebut indeks harga PCE inti, pengukur inflasi penting bagi pembuat kebijakan, naik 3,4 persen bulan lalu dari tahun lalu, menurut departemen tersebut.Termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, indeks harga utama PCE melonjak 3,9 persen dari tahun sebelumnya, hampir dua kali lipat dari target inflasi Fed sebesar dua persen. "Masih harus dilihat seberapa besar ketahanan pendapatan dan konsumsi menambah inflasi," Chris Low dan Will Compernolle, ekonom di FHN Financial."Minggu ini, kami mendengar lebih dari setengah lusin pembicara Fed. Sebagian besar optimistis tentang inflasi, tetapi beberapa menjadi gugup. Saat ini, tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti kelompok mana yang lebih mendekati kebenaran," tambah mereka.Sementara itu, indeks sentimen konsumen Universitas Michigan (UM) yang dirilis menunjukkan naik menjadi 85,5 pada Juni dibandingkan dengan posisi 82,9 pada Mei, tetapi tetap sedikit di bawah 88,3 pada April.(ABD)