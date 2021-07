Fed Belum Putuskan Kapan Waktu Kurangi Pembelian Aset

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Federal Reserve AS mengisyaratkan bahwa bank sentral semakin dekat untuk mengurangi pembelian asetnya di tengah kekhawatiran atas lonjakan inflasi dan penyebaran cepat varian delta covid-19 . Namun hingga sekarang belum ada keputusan batas waktu mengenai kapan mengurangi pembelian aset."Ekonomi AS telah membuat kemajuan menuju tujuan Fed untuk pekerjaan maksimum dan stabilitas harga sejak Desember lalu," kata The Fed dalam sebuah pernyataan setelah menyimpulkan pertemuan dua hari, dilansir dari Xinhua, Kamis, 29 Juli 2021.Bank sentral AS akan terus menilai kemajuan dalam pertemuan mendatang. Sementara indikator kegiatan ekonomi dan lapangan kerja AS terus menguat, tetapi Fed memandang sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh pandemi belum sepenuhnya pulih dengan jalur ekonomi terus bergantung pada jalannya virus.Sementara kasus covid-19 meningkat di seluruh negeri dalam beberapa pekan terakhir dengan Ketua Fed Jerome Powell tampaknya tidak terlalu khawatir tentang dampak ekonomi dari penyebaran varian delta."Apa yang kami lihat adalah dengan gelombang berturut-turut covid selama setahun terakhir dan beberapa bulan sekarang, implikasi ekonomi cenderung lebih sedikit dari setiap gelombang," kata Powell."Sepertinya kita telah belajar untuk menangani ini. Saya pikir orang-orang ingin kembali ke, Anda tahu, seperti dulu, saya harap, sampai batas tertentu, kita akan kembali dari waktu ke waktu," tambahnya.Powell mengatakan The Fed belum membuat keputusan mengenai batas waktu pengurangan pembelian asetnya, tetapi pejabat Fed memperkirakan ekonomi akan terus bergerak menuju standar kemajuan lebih lanjut yang substansial."Kami belum mencapai kemajuan lebih lanjut yang substansial, jadi kami belum sampai di sana. Kami melihat diri kami memiliki beberapa landasan untuk sampai ke sana," kata Powell, menambahkan dia ingin melihat jumlah pekerjaan yang kuat dalam beberapa bulan mendatang.The Fed telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada level rekor terendah mendekati nol. Langkah itu sambil melanjutkan program pembelian asetnya setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar USD120 miliar per bulan sampai ada kemajuan lebih lanjut yang substansial telah dibuat pada lapangan kerja dan inflasi.(ABD)