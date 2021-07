Harga Minyak Beragam di Tengah Tekanan Kasus Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia beragam pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), setelah sesi bergejolak karena penyebaran varian delta covid-19 memicu kekhawatiran tentang permintaan bahan bakar. Tetapi kerugian dibatasi oleh perkiraan bahwa pasokan minyak mentah akan ketat sepanjang sisa tahun ini.Mengutip Antara, Selasa, 27 Juli 2021, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September terdongkrak 40 sen atau 0,5 persen, menjadi USD74,50 per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September tergelincir 16 sen atau 0,2 persen menjadi USD71,91.Di awal sesi, kedua kontrak acuan turun lebih dari satu dolar AS per barel. "Risk appetite (selera risiko) jelas meningkat secara besar-besaran selama seminggu terakhir dan sama seperti aset berisiko lainnya, minyak mengambil jeda menjelang beberapa hari yang intens," kata Analis Pasar Senior OANDA, Craig Erlam.“Pemulihan kuartal kedua telah membuat denyut nadi berpacu dengan prospek apa yang akan datang. Gelombang covid berikutnya adalah risiko negatif untuk itu tetapi tidak sejauh lonjakan sebelumnya. Optimisme masih kuat dan untuk alasan yang bagus," tambahnya.Kasus virus korona terus meningkat selama akhir pekan, dengan beberapa negara melaporkan rekor peningkatan harian dan memperpanjang tindakan penguncian. Tiongkok, importir minyak mentah terbesar di dunia, juga mencatat peningkatan kasus covid-19.Beberapa orang khawatir impor minyak mentah Tiongkok tahun ini dapat tumbuh pada tingkat paling lambat dalam dua dekade meskipun diperkirakan ada kenaikan dalam tingkat penyulingan di paruh kedua, karena tindakan keras Beijing terhadap penyalahgunaan kuota impor yang dikombinasikan dengan dampak harga minyak mentah yang tinggi.“Varian Delta masih menyebar dan China mulai menekan sejumlah teapot (pemurni independen), sehingga pertumbuhan impor mereka tidak akan sebesar itu,” kata Manajer Komoditas Senior Phillips Futures Singapura, Avtar Sandu.Sementara itu harga minyak mendapat dukungan dari melemahnya dolar AS. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,28 persen menjadi 92,6487 pada akhir perdagangan Senin, 26 Juli. Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga dolar AS.Laporan dari India juga menunjukkan permintaan minyak melemah, kata analis Commerzbank dalam sebuah catatan. "Impor minyak pada Juni turun ke level terendah sembilan bulan, sementara pemrosesan minyak mentah hanya sedikit di atas level terendah Mei, yang dipengaruhi oleh pembatasan pandemi," kata mereka.Namun, kedua patokan minyak mentah pekan lalu pulih dari penurunan 7,0 persen di awal pekan dan menandai kenaikan mingguan pertama mereka dalam dua hingga tiga minggu, didorong oleh permintaan AS yang kuat dan ekspektasi pasokan yang ketat.(ABD)