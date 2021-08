Investor Cermati Rilis Data Ekonomi, Wall Street Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) bergerak di zona hijau pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor menguraikan sejumlah data ekonomi. Para investor juga terus memantau lonjakan kasus infeksi covid-19 varian delta karena bisa mengganggu momentum pemulihan ekonomi.Mengutip Xinhua, Jumat, 13 Agustus 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 14,88 poin atau 0,04 persen menjadi 35.499,85. Sedangkan indeks S&P 500 melonjak 13,13 poin atau 0,30 persen, menjadi 4.460,83. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 51,13 poin, atau 0,35 persen, menjadi 14.816,26.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor perawatan dan kesehatan naik 0,77 persen. Sedangkan sektor energi tergelincir sebanyak 0,49 persen dan menjadi kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah, dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya dalam indeks S&P AS yang terdaftar di Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Di sisi ekonomi, Departemen Tenaga Kerja melaporkan, klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, tercatat 375 ribu dalam pekan yang berakhir 7 Agustus atau turun 12 ribu dari level revisi minggu sebelumnya. Angka tersebut sejalan dengan perkiraan pasar.Indeks Harga Produsen (PPI) AS naik 1,0 persen pada Juli, laporan terpisah oleh Departemen Tenaga Kerja menunjukkan, jauh di atas konsensus 0,6 persen. Tidak termasuk makanan yang mudah menguap, jasa perdagangan dan komponen energi, PPI meningkat 0,9 persen bulan lalu, kenaikan terbesar setelah naik 1,0 persen pada Januari.Data datang satu hari setelah laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan apa yang disebut CPI inti, tidak termasuk energi dan makanan, naik 0,3 persen bulan lalu untuk kenaikan 4,3 persen tahun-ke-tahun. "Masih ada tekanan dalam rantai pasokan karena produsen berlomba memenuhi permintaan," kata ekonom FHN Financial Chris Low dan Will Compernolle."Hubungan antara PPI dan CPI tidak selalu lurus atau langsung, tetapi harga produsen yang lebih tinggi memengaruhi harga konsumen. Ini tidak akan mencegah inflasi dari pendinginan pada akhirnya, tetapi itu mungkin berarti inflasi akan lebih tinggi dan lebih persisten," kata mereka.(ABD)