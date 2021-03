Dolar AS Melempem di Tengah Rilis Data Ekonomi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) bergerak lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena pelaku pasar merespons angka indeks harga konsumen (CPI) yang baru dirilis. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,16 persen pada 91,8084.Mengutip Antara, Kamis, 11 Maret 2021, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1922 dari USD1,1900 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3932 dibandingkan dengan USD1,3897 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7738 dibandingkan dengan USD0,7717.Kemudian dolar AS dibeli 108,36 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 108,46 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9294 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9280 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2622 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2632 dolar Kanada.Di tempat lain, sebuah laporan yang baru dirilis tentang indeks harga konsumen (CPI) AS menunjukkan inflasi tetap rendah di Februari. Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan CPI naik 0,4 persen pada bulan lalu, sejalan dengan ekspektasi. Akan tetapi CPI inti, atau CPI tidak termasuk makanan dan energi, naik hanya 0,1 persen."Pada skala tahun ke tahun, CPI naik dari 1,4 persen menjadi 1,7 persen, sedangkan CPI inti turun dari 1,4 persen menjadi 1,3 persen," menurut laporan Biro Statistik Tenaga Kerja AS.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat berakhir beragam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan paket bantuan covid-19 bernilai fantastis guna memerangi pandemi dan memulihkan perekonomian.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 464,28 poin atau 1,46 persen menjadi 32.297,02. Sedangkan indes S&P 500 menguat sebanyak 23,37 poin atau 0,60 persen menjadi 3.898,81. Indeks Komposit Nasdaq turun 4,99 poin atau 0,04 persen menjadi 13.068,83.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi naik sebanyak 2,63 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor teknologi kehilangan 0,4 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah, dengan semua 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)