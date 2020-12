Poundsterling Curi Panggung dari Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), di tengah momentum penguatan poundsterling. Mata uang Inggris menguat di tengah laporan bahwa Uni Eropa dan negosiator Inggris tampaknya mendekati kesepakatan perdagangan.Mengutip Xinhua, Kamis, 24 Desember 2020, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,26 persen pada 90,4100. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2179 dari USD1,2160 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3480 dari USD1,3353 pada sesi sebelumnya.Dolar Australia naik menjadi USD0,7572 dibandingkan dengan USD0,7530. Dolar AS dibeli 103,61 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 103,68 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8889 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8901 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2857 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2902 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Wall Street kembali berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam RUU Bantuan Covid-19. Meski demikian, sejumlah pihak berharap Trump segera menandatangani RUU tersebut.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 114,32 poin atau 0,38 persen menjadi 30.129,83. Kemudian S&P 500 naik 2,75 poin atau 0,07 persen menjadi 3.690,01. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq turun 36,80 poin atau 0,29 persen menjadi 12.771,11.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir menguat dengan sektor energi naik 2,18 persen, melampaui sisanya. Sedangkan sektor real estate dan teknologi masing-masing turun 0,96 persen dan 0,85 persen, dua kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Sementara itu, Trump mengecam anggota parlemen terkait paket bantuan covid-19 senilai USD900 miliar yang baru disetujui. Trump mengancam untuk tidak menandatangani RUU tersebut jika perubahan tidak dilakukan.(ABD)