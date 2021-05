Data Ekonomi AS Lemah, Harga Emas Dunia Malah Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Penguatan ini ditopang oleh pelemahan data ekonomi Amerika Serikat (AS) dari yang diharapkan.Melansir Xinhua, Sabtu, 15 Mei 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Juni naik USD14,1 atau 0,77 persen menjadi USD1.838,1 dolar AS per ons.Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa penjualan ritel AS pada dasarnya tidak berubah pada April. Angka ini menyusul kenaikan 10,7 persen yang direvisi pada Maret dan juga lebih buruk dari yang diharapkan.Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan harga impor AS naik 0,7 persen pada April setelah melonjak 1,4 persen pada Maret yang direvisi naik.Federal Reserve AS melaporkan bahwa total produksi industri meningkat 0,7 persen di April, lebih rendah dari pembacaan 2,4 persen pada Maret dan lebih buruk dari yang diharapkan.Di sisi lain, harga perak untuk pengiriman Juli naik 30,6 sen atau 1,13 persen menjadi USD27,365 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD16,3 atau 1,35 persen menjadi USD1.222,8 per ons.(AHL)