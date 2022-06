Emas Dunia Digelincirkan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas merosot pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS mengurangi permintaan logam kuning menjelang laporan pekerjaan dan data inflasi AS yang akan menentukan laju pengetatan moneter Federal Reserve.Mengutip Antara, Jumat, 10 Juni 2022, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD3,7 atau 0,2 persen, menjadi USD1.852,80 per ons, menghentikan kenaikan selama dua hari berturut-turut namun masih naik 0,1 persen sepanjang pekan ini.Harga emas berjangka menguat USD4,4 atau 0,24 persen menjadi USD1.856,50 pada Rabu, 8 Juni, setelah bertambah sebanyak USD8,4 atau 0,46 persen menjadi USD1.852,10 pada Selasa, 7 Juni, dan jatuh USD6,5 atau 0,35 persen menjadi USD1.843,70 pada Senin, 6 Juni.Emas berada di bawah tekanan tambahan karena bank sentral Eropa (ECB) bertemu pada Kamis waktu setempat dan berencana untuk menaikkan suku bunga mulai Juli, pertama kalinya sejak 2011, dalam upaya untuk menjinakkan inflasi yang melonjak di Eropa.Sementara itu, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS meningkat 27 ribu menjadi 229 ribu dalam pekan yang berakhir 4 Juni, level tertinggi sejak Januari, yang agak mendukung emas.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 27,7 sen atau 1,25 persen, menjadi USD21,817 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli anjlok USD35,7 atau 3,53 persen menjadi USD975,9 per ons.