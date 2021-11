Minggu Depan, Biden Siap Umumkan Nama Calon Ketua The Fed yang Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

North Woodstock: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengaku akan membuat pengumuman yang ditunggu-tunggu tentang siapa yang bakal memimpin Federal Reserve AS pada awal minggu depan. Saat ini Jerome Powell merupakan Ketua The Fed dan diangkat pada era Pemerintahan Donald Trump."Anda akan mendengarnya dalam waktu sekitar empat hari," kata Biden, kepada wartawan selama perjalanan ke New Hampshire, dilansir dari The Business Times, Kamis, 18 November 2021.Gedung Putih telah bungkam tentang keputusan Biden mengenai siapa yang dipilih sebagai orang nomor satu di bank sentral AS, posisi penting bagi AS dan ekonomi internasional ketika dunia mencoba untuk keluar dari gangguan pandemi covid.Beberapa memperkirakan Biden mengangkat kembali Jerome Powell, seorang Republikan yang telah memenangkan pujian dari para pejabat di Pemerintahan Demokrat saat ini. Namun, Biden juga berada di bawah tekanan dari sayap kiri berpengaruh di partainya untuk memilih Lael Brainard, yang diyakini para pendukungnya akan lebih ketat dalam regulasi perbankan.Terlepas dari siapa yang dia pilih, para ekonom mengatakan bank sentral AS tidak mungkin mengubah kebijakannya dalam waktu dekat, karena gelombang inflasi menghambat pemulihan ekonomi dari penurunan pandemi dan membuat peringkat persetujuan Biden merosot.Di bawah Powell, Federal Reserve telah menjadi pusat respons negara terhadap pandemi, memangkas suku bunga pinjaman acuan menjadi nol dan berjanji untuk mempertahankannya lebih lama dari biasanya guna membantu ekonomi mendapatkan kembali lapangan kerja maksimum.Tapi lonjakan harga yang melihat indeks harga konsumen Departemen Tenaga Kerja mencatat lompatan terbesar tahun-ke-tahun dalam lebih dari tiga dekade bulan lalu telah menambah tekanan pada lembaga moneter.Menteri Keuangan AS Janet Yellen, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Fed, telah mengisyaratkan dukungannya kepada Powell, mantan wakilnya, untuk menjalani masa jabatan kedua.