Harga Emas Dunia Tertekan Keperkasaan Dolar AS

Chicago: Harga komoditas emas tergelincir pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), menghentikan keuntungan selama tiga hari beruntun. Kurs dolar AS yang menguat menumpulkan daya tariknya dan mendorong logam mundur lebih jauh dari level tertinggi satu bulan yang dicapai di sesi sebelumnya.Mengutip Antara, Sabtu, 17 Juli 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, jatuh sebanyak USD14 atau 0,77 persen, menjadi ditutup pada USD1.815 per ons. Untuk minggu ini, emas naik tipis sekitar 0,2 persen.Sehari sebelumnya, Kamis, 15 Juli, emas berjangka menguat USD4,0 atau 0,22 persen menjadi USD1.829, setelah melonjak USD15,1 atau 0,83 persen menjadi USD1.825 pada Rabu, 14 Juli, dan terangkat sebanyak USD4,0 atau 0,22 persen menjadi USD1.809,90 pada Selasa, 13 Juli.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya berada di jalur menuju kenaikan mingguan yang kuat, sehingga mengurangi daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya.Ahli strategi komoditas TD Securities Daniel Ghali mengatakan ketidakmampuan emas untuk mendapatkan keuntungan secara substansial dari imbal hasil riil AS yang lebih lemah menunjukkan bahwa emas tetap rentan terhadap penurunan lebih lanjut."Meskipun valuasi emas lebih menarik secara relatif terhadap Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) -sekuritas yang memberikan perlindungan terhadap inflasi- alasan emas diperdagangkan dengan harga diskon adalah karena tidak membawa keuntungan yang sama," tuturnya.Namun, Ghali mengatakan peningkatan permintaan fisik emas, terutama dari konsumen utama Tiongkok, dan pembelian oleh bank-bank sentral dapat membatasi penurunan logam mulia. Awal pekan ini, Ketua Fed Jerome Powell menegaskan kembali bahwa bank sentral AS akan tetap akomodatif, mendorong emas ke level tertinggi satu bulan pada Kamis, 15 Juli."Ketidakpastian di sekitar potensi lonjakan kasus varian Delta virus corona di Amerika Serikat dapat memaksa The Fed untuk tetap akomodatif lebih lama," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago.Emas juga berada di bawah tekanan karena Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa penjualan ritel AS naik 0,6 persen pada Juni, bertentangan dengan ekspektasi perdagangan untuk penurunan 0,4 persen.Tetapi, angka awal indeks sentimen konsumen dari Universitas Michigan turun menjadi 80,8 pada Juli, lebih rendah dari angka akhir yang direvisi 85,5 pada Juni dan memberikan beberapa dukungan terhadap emas.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 59,9 sen atau 2,27 persen menjadi USD25,795 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD29,2 atau 2,57 persen, menjadi USD1.108,5 per ons.(ABD)