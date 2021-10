Emas Bersinar di Tengah Melemahnya Dolar dan Kekhawatiran Inflasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

New York: Harga emas sedikit lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), ditopang oleh dolar yang melemah dan kekhawatiran kenaikan inflasi.Melansir Antara, Sabtu, 2 Oktober 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange naik moderat USD1,4 atau 0,08 persen, menjadi USD1.758,40 per ounce."Penurunan dolar dan imbal hasil obligasi yang lebih rendah mendukung emas, membuat para investor memposisikan ulang investasi mereka untuk kuartal keempat," kata kepala strategi pasar di Blue Line Futures di Chicago, Phillip Streible.Emas juga mendapat dukungan ketika indeks PMI Manufaktur AS yang dirilis IHS Markit direvisi lebih tinggi menjadi 60,7 pada September.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 48,9 sen atau 2,22 persen, menjadi USD22,536 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD11,2 atau 1,16 persen, menjadi USD973,6 per ounce.