Minyak Dunia Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak dunia mengalami kenaikan moderat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), setelah mencatat harga yang solid selama seminggu. Namun, para investor terus mencermati lonjakan kasus infeksi covid-19 karena bisa berdampak terhadap permintaan dan pergerakan harga minyak.Mengutip Antara, Selasa, 31 Agustus 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober naik 47 sen menjadi USD69,21 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober, naik sebanyak 71 sen menjadi USD73,41 per barel di London ICE Futures Exchange.Kenaikan terjadi saat Badai Ida menjadi badai tropis, setelah menyebabkan penangguhan operasi minyak di Pantai Teluk AS. Pedagang juga menunggu peristiwa penting dari negara-negara produsen utama, karena Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, diperkirakan bertemu untuk membahas strategi produksi mereka.Untuk pekan yang berakhir Jumat, 27 Agusts, patokan minyak mentah AS melonjak 10,6 persen, sementara Brent melonjak 11,5 persen.Di sisi lain, bursa saham Wall Street ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), didukung penguatan saham teknologi utama, tetapi dibebani pelemahan di sektor keuangan dan energi. Sementara itu, para investor terus mencermati lonjakan kasus infeksi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 55,96 poin atau 0,16 persen menjadi 35.399,84. Sedangkan indeks S&P 500 naik 19,42 poin atau 0,43 persen menjadi 4.528,79. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 136,39 poin atau 0,90 persen, menjadi 15.265,89.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan saham real estat dan teknologi masing-masing naik sebanyak 1,15 persen dan 1,09 persen. Saham keuangan dan energi masing-masing tergelincir 1,47 persen dan 1,16 persen, memimpin penurunan.(ABD)