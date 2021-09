Wall Street Beragam, Saham Teknologi Kirim Nasdaq ke Level Tertinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Wall Street beragam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Saham teknologi mengirim Nasdaq ke rekor penutupan baru dan mengangkat S&P 500 lebih tinggi namun gagal mencapai tertinggi baru, ketika September dimulai dengan pembelian baru saham teknologi dan data penggajian swasta mendukung kebijakan moneter dovish.Mengutip Antara, Kamis, 2 September 2021, indeks Dow Jones Industrial Average terpangkas 48,20 poin atau 0,14 persen menjadi 35.312,53. Indeks S&P 500 menguat 1,41 poin atau 0,03 persen menjadi 4.524,09. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 50,15 poin atau 0,33 persen menjadi 15.309,38.Saham-saham teknologi, yang cenderung mendapat keuntungan dari lingkungan suku bunga rendah, berakhir lebih tinggi. Apple Inc naik 0,4 persen ke penutupan tertinggi kedua, dan Facebook Inc, Amazon.com Inc dan pemilik Google Alphabet Inc semuanya naik antara 0,2 persen hingga 0,7 persen.Saham-saham utilitas dan real estat -sektor yang dianggap sebagai proksi obligasi atau defensif- adalah yang berkinerja terbaik."Mengingat akan ada beberapa hambatan dalam pemulihan ekonomi karena covid, orang akan mencari di mana mereka dapat menemukan potensi pertumbuhan terbaik di masa depan," kata Co-Chief Investment Officer RMB Capital Chris Graff.Indeks utama Wall Street telah mencapai rekor tertinggi baru-baru ini, dengan indeks acuan S&P 500 mencatatkan tujuh kenaikan bulanan berturut-turut karena investor mengabaikan risiko di sekitar peningkatan infeksi baru virus korona dan berharap Fed tetap dovish dalam sikap kebijakannya.Namun, setiap rilis data baru dilihat oleh investor melalui prisma apakah itu dapat mendorong The Fed untuk mengurangi stimulusnya lebih cepat daripada yang diperkirakan.Sebuah laporan oleh ADP, yang diterbitkan menjelang laporan ketenagakerjaan pemerintah AS yang lebih komprehensif pada Jumat, 3 September, menunjukkan bahwa pengusaha-pengusaha swasta mempekerjakan pekerja jauh lebih sedikit daripada yang diharapkan pada Agustus.Kumpulan data lain pada Rabu, 1 September, menunjukkan aktivitas manufaktur AS secara tak terduga meningkat pada Agustus di tengah pertumbuhan pesanan yang kuat, tetapi ukuran pekerjaan pabrik turun ke level terendah sembilan bulan, kemungkinan karena pekerja tetap langka."Kami mendapat laporan pekerjaan pada Jumat, 3 September, tetapi yang menjadi lebih penting adalah laporan lowongan pekerjaan minggu depan dan rilis indeks harga konsumen setelah itu, jadi banyak tentang pekerjaan dan inflasi dalam beberapa minggu ke depan yang akan mengatur ulang ekspektasi orang untuk pengurangan stimulus dan suku bunga,” tambah Graff.Sektor energi jatuh 1,5 persen hari ini, dan turun untuk sesi ketiga berturut-turut. Harga minyak mentah datar setelah OPEC dan sekutunya setuju untuk tetap pada kebijakan kenaikan produksi bertahap yang ada. Namun, tingkat kerusakan infrastruktur energi AS akibat Badai Ida masih dalam tahap pengembangan.Lebih dari 80 persen produksi minyak dan gas di Teluk Meksiko masih offline, sementara para analis telah memperingatkan bahwa pengoperasian kembali kilang-kilang Louisiana yang ditutup akibat badai dapat memakan waktu berminggu-minggu dan merugikan operator puluhan juta dolar dalam pendapatan yang hilang.(ABD)