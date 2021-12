Bank Sentral: Taiwan-AS Miliki Hubungan Perdagangan Saling Menguntungkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Taipei: Bank sentral Taiwan berpandangan Taiwan dan Amerika Serikat (AS) memiliki hubungan perdagangan yang saling menguntungkan terutama di bidang teknologi. Bahkan, keduanya memiliki saluran komunikasi yang lancar dan akan terus berbicara satu sama lain mengenai masalah mata uang.Taiwan, bersama dengan Vietnam, sekali lagi melampaui ambang batas Departemen Keuangan AS untuk kemungkinan manipulasi mata uang dan analisis yang ditingkatkan di bawah undang-undang perdagangan 2015. Tetapi Departemen Keuangan AS menahan diri untuk secara resmi mencap mereka sebagai manipulator.Menanggapi hal tersebut, bank sentral Taiwan kembali menegaskan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat disebabkan oleh perang dagang AS dan Tiongkok, yang membuat perusahaan mengalihkan produksi dari Tiongok untuk menghindari tarif, dan melonjaknya permintaan teknologi dari konsumen AS selama pandemi covid-19."Perluasan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan faktor nilai tukar," kata bank sentral Taiwan, dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Channel News Asia, Senin, 6 Desember 2021.Surplus transaksi berjalan Taiwan juga telah dipengaruhi oleh faktor yang sama, dengan pertumbuhan tabungan domestik berkontribusi terhadap surplus karena perusahaan Taiwan meningkatkan investasi di dalam negeri dan orang-orang tidak dapat bepergian atau membelanjakan uang sebanyak itu karena pandemi."Untuk waktu yang lama, negara kami dan Amerika Serikat telah memelihara hubungan perdagangan bilateral yang erat dan saling menguntungkan, dan merupakan mitra penting dalam rantai pasokan teknologi," kata bank sentral."Saluran komunikasi antara bank dan Departemen Keuangan AS lancar, dan kedua belah pihak akan terus berkomunikasi tentang masalah yang relevan di masa depan berdasarkan interaksi yang baik," tambahnya.Departemen Keuangan AS mengatakan sedang bekerja dengan Taiwan untuk mengembangkan rencana tindakan khusus untuk mengatasi penyebab yang mendasari undervaluasi mata uang Taiwan dan surplus eksternal yang berlebihan. Dolar Taiwan naik lebih dari 2,5 persen terhadap greenback tahun ini, di antara mata uang Asia dengan kinerja terbaik.