Dow-S&P Kompak Merekah, Nasdaq Tumbang

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir beragam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena investor mencermati beberapa laporan pendapatan dari nama-nama teknologi besar. Rilis laporan keuangan memberikan dampak terhadap naik dan turunnya harga saham Mengutip Xinhua, Kamis, 4 Februari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 36,12 poin atau 0,12 persen menjadi 30.723,60. Lalu S&P 500 melonjak 3,86 poin atau 0,10 persen menjadi 3.830,17. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq turun 2,23 poin atau 0,02 persen menjadi 13.610,54.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan sektor energi naik 4,27 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor konsumen tergelincir 0,76 persen, menjadi kelompok dengan kinerja terburuk.Saham perusahaan induk Google, Alphabet, melonjak lebih dari tujuh persen setelah raksasa penelusuran, periklanan, dan teknologi cloud itu melaporkan pendapatan kuartal keempat yang melampaui perkiraan.Amazon Inc mengumumkan hasil keuangannya untuk kuartal keempat yang berakhir pada 31 Desember 2020, dengan penjualan bersih sebesar USD125,6 miliar atau naik 44 persen dari tahun ke tahun. Raksasa e-commerce AS itu juga mengumumkan bahwa Jeff Bezos mengundurkan diri sebagai CEO. Saham turun dua persen pada Rabu waktu setempat.Sementara itu, perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan enam dari 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Di sisi lain, Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic tidak terlalu khawatir tentang mesin ekonomi Amerika Serikat yang terlalu 'panas'. Bostic memandang pertumbuhan ekonomi Paman Sam dapat terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang.Bostic, anggota pemungutan suara dari Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), baru-baru ini menarik perhatian karena menurutnya the Fed mungkin harus menaikkan suku bunga acuan segera setelah pertengahan 2022.Hal itu, lanjutnya, dengan dasar mengantisipasi ekonomi AS pulih dari resesi covid-19 lebih cepat usai program vaksinasi digenjot pemerintah. Selain itu, juga didukung oleh stimulus yang diberikan kepada warga yang membutuhkan di tengah pandemi covid-19.(ABD)