Kemilau Emas Dunia Tergerus Penguatan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Harga emas dunia turun tajam lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), mencatat penurunan mingguan kedua berturut-turut karena nilai tukar dolar AS melanjutkan kenaikannya. Kenaikan kurs dolar membayangi daya tarik emas setelah Presiden terpilih AS mengusulkan paket stimulus baru USD1,9 triliun.Mengutip Antara, Sabtu, 16 Januari 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange jatuh USD21,5 atau 1,16 persen menjadi USD1.829,90 per ons. Sehari sebelumnya, Kamis, 14 Januari, emas berjangka turun USD3,5 atau 0,19 persen menjadi USD1.851,40 per ons.Emas berjangka terangkat USD10,7 atau 0,58 persen menjadi USD1.854,90 per ons pada Rabu, 13 Januari, setelah merosot USD6,6 atau 0,36 persen menjadi USD1.844,20 pada Selasa, 12 Januari, dan melonjak USD15,4 atau 0,84 persen menjadi USD1.850,80 pada Senin, 11 Januari.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, berada di jalur untuk kenaikan mingguan terbesar sejak Oktober 2020, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya."Serangan penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil (obligasi) AS telah memicu koreksi jangka pendek," kata Analis Standard Chartered Suki Cooper."Pasar emas terjebak di antara pembelian jangka panjang didukung ekspektasi inflasi yang meningkat karena langkah-langkah stimulus, tetapi penjualan karena dolar telah melambung dan kekhawatiran atas pengurangan pelonggaran kuantitatif (QE) terwujud," tambahnya.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun bertahan mendekati level tertinggi 10-bulan yang disentuh awal pekan ini. "Pemerintahan Biden akan mendukung agenda pengeluaran yang jauh lebih ekspansif dari sebelumnya," kata Kepala Perdagangan Derivatif Logam Dasar dan Mulia BMO Tai Wong.Presiden terpilih AS Joe Biden pada Kamis waktu setempat menguraikan proposal paket stimulus USD1,9 triliun. Biden mulai menjabat Rabu depan. "Tapi sepertinya ketahanan dolar yang terus berlanjut dalam jangka pendek dan kekhawatiran untuk imbal hasil yang lebih tinggi memicu likuidasi stabil dalam emas," tambahnya.Sementara emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang yang dapat dihasilkan dari stimulus yang meluas, lonjakan imbal hasil obligasi baru-baru ini telah menantang status tersebut karena meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 93,6 sen atau 3,63 persen menjadi USD24,866 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman April anjlok sebanyak USD36,5 atau 3,24 persen menjadi USD1.089,9 per ons.(ABD)