Investor Panik Kenaikan Suku Bunga, Wall Street Melemah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Wall Street melanjutkan penurunannya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), berakhir di zona merah karena inflasi mencapai level tertinggi empat dasawarsa. Sehingga memperkuat ekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga utama pada akhir pertemuan kebijakan moneter minggu depan untuk mencegah ekonomi dari overheating.Dikutip dari Antara, Jumat, 11 Maret 2022, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 112,18 poin atau 0,34 persen menjadi 33.174,07. Indeks S&P 500 melemah 18,36 poin atau 0,43 persen menjadi 4.259.52. Indeks Komposit Nasdaq kehilangan 125,59 poin atau 0,95 persen menjadi 13.129,96.Enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor teknologi tergelincir 1,76 persen, memimpin penurunan. Sementara itu, sektor energi melonjak 3,07 persen, menjadikannya kelompok dengan kinerja terbaik. Ketidakpastian yang membayangi seputar invasi Rusia ke Ukraina juga membantu meyakinkan para pelaku pasar untuk memulai kembali pelarian mereka ke tempat-tempat yang aman.Sementara itu ketiga indeks utama berakhir di zona merah, mereka memangkas kerugian di akhir hari dan ditutup jauh di atas posisi terendah sesi, karena pasar ekuitas AS mengikuti hari terbaiknya dalam beberapa bulan pada Rabu, 9 Maret 2022, dengan memperbarui aksi jual multi-sesi."Ini lebih sama," kata manajer portofolio di Kingsview Asset Management di Chicago, Paul Nolte yang mencatat volatilitas harian pasar ekuitas lebih didorong oleh geopolitik daripada berita ekonomi.Menurut Departemen Tenaga Kerja AS, harga konsumen melonjak pada Februari ke tingkat pertumbuhan tahunan 7,9 persen. Ini merupakan angka terpanas dalam empat puluh tahun terakhir."Akan ada lebih banyak lagi yang akan datang dalam satu atau dua bulan ke depan karena beberapa dari kenaikan harga-harga komoditas dimasukkan," jelas dia.Sementara itu pasar sepenuhnya memperkirakan bank sentral untuk menaikkan suku bunga dana Fed sebesar 25 basis poin pada akhir pertemuan kebijakan moneter minggu depan, data IHK menunjukkan FOMC bisa bergerak lebih agresif untuk mengekang inflasi di tahun mendatang, seperti dijanjikan oleh Ketua Fed Jerome Powell pekan lalu."Masih diperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga empat hingga tujuh kali dalam satu atau dua tahun ke depan untuk mengekang pertumbuhan ekonomi," kata Nolte.Dia menambahkan The Fed tidak pernah menaikkan suku bunga dengan kurva imbal hasil yang datar. Apalagi volatilitas ini begitu tinggi."Mereka mencoba menaikkan suku bunga pada saat pasar sedang kacau," jelas dia.Harga energi adalah penyebab utama, dengan harga bensin melonjak 6,6 persen dalam satu bulan, meskipun laporan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan lonjakan harga minyak mentah setelah tindakan Rusia di Ukraina.Tindakan itu membuat kegelisahan geopolitik memuncak, dengan pembicaraan damai menunjukkan sedikit kemajuan bahkan ketika krisis kemanusiaan terungkap dan tekanan pasokan minyak dunia terus membebani pasar global. Volume transaksi di bursa AS mencapai 12,50 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 13,65 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.