Walau Varian Omicron Merebak, Harga Emas Dunia Realtif Stabil

Jakarta: Harga emas dunia stabil pada perdagangan Senin waktu setempat. Harga emas mendekati puncaknya dalam tiga minggu, karena penyebaran varian Omicron terus menahan selera investor untuk aset berisiko. Hal ini bisa mengangkat daya tarik safe haven emas batangan.Dikutip dari Mining.com Selasa, 21 Desember 2021, spot gold tetap relatif stagnan dibandingkan sesi sebelumnya, turun 0,1 persen ke USD1.795,72 per ons. Emas berjangka AS turun 0,5 persen menjadi USD1.794,50 per ons.Analis memperkirakan pergerakan emas kemungkinan akan tetap stabil, sebagian karena menipisnya likuiditas hingga akhir tahun. Kepala Analis Pasar di CMC Markets UK, Michael Hewson, mengatakan selera risiko negatif pada kekhawatiran Omicron, dan imbal hasil Treasury AS yang rendah mendukung harga emas.Managing Partner SPI Asset Management, Stephen Innes, mengatakan ketidakpastian yang dipimpin Omicron dapat menyebabkan narasi bank sentral yang lebih dovish pada 2022, sementara masalah di Washington mengenai tagihan investasi domestik dan risiko di sekitar Ukraina juga meningkatkan daya tarik logam tersebut.Namun, harga emas masih di jalur untuk kerugian tahunan pertama dalam tiga tahun karena bank sentral memangkas stimulus era pandemi untuk melawan inflasi. Gubernur Federal Reserve AS Christopher Waller mengatakan penurunan yang lebih cepat dari program pembelian obligasi bank sentral AS memposisikannya untuk mulai menaikkan suku bunga pada awal Maret."Emas akhirnya mengalami aksi beli karena kekhawatiran atas kenaikan inflasi dan meningkatnya penyebaran virus menghentikan reli ekuitas," ujar Analis Kotak Securities Ltd, Madhavi Mehta.“Tetap saja, prospek pengetatan Fed telah membuat investor tetap berada di sela-sela sebagaimana dibuktikan oleh aliran dana yang diperdagangkan di bursa, dan setiap kenaikan besar mungkin terbatas,” tambah Mehta."Partisipasi perdagangan yang rendah menjelang akhir tahun dapat membuat harga tidak stabil, tetapi berlabuh di kisaran USD1.780 hingga USD1.800 per ons," tambah dia.