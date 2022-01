Inflasi Tinggi akan Jadi Perhatian Global di 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kebijakan berbagai negara

Jakarta: Kenaikan harga komoditas dalam beberapa bulan terakhir memicu inflasi pada negara maju dan menjadi kekhawatiran terkait pemulihan ekonomi yang belum merata pada beberapa negara."Kenaikan inflasi akan menjadi perhatian global sepanjang 2022," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, dilansir Mediaindonesia.com, Selasa, 25 Januari 2022.Sejumlah negara bahkan berpotensi mencatatkan kenaikan inflasi yang signifikan, dengan efek pandemi covid-19 yang mulai mereda menjadi motor utama. Menurutnya, bank sentral di sejumlah negara akan meningkatkan suku bunga sebagai dampak dari kenaikan permintaan yang tertekan selama 2021.Pandemi covid-19 yang dimulai pada awal 2020 hingga tahun lalu menyebabkan permintaan menurun, kemacetan transportasi dan logistik meningkatkan biaya produksi, sehingga saat pembatasan sosial melonggar permintaan langsung melonjak dan memengaruhi inflasi.Berdasarkan rekapitulasi data Moody's Analytic yang terbaru, sembilan dari terdapat 14 negara mencatat kenaikan inflasi dari posisi April 2021. Selandia Baru per September 2021 dan Singapura per November 2021 mencatatkan kenaikan inflasi paling tinggi dari 12 negara lainnya.Bank Sentral Selandia Baru telah menaikan suku bunga dengan kumulatif 50 basis poin sejak September 2021 dan terdapat proyeksi kenaikan 50 basis poin lebih lanjut pada 2022. Ekonomi Selandia Baru sedang maju tanpa membutuhkan stimulus seperti saat puncak pandemi covid-19.Di Singapura, otoritas moneter akan memperketat kebijakan dengan menaikan titik tengah dari rentang kebijakan, setelah inflasi utama per November 2021 mencapai 3,8 persen dan inflasi inti 1,6 persen melebihi ekspektasi.Pemeringkat Moody's menilai penyebaran Omicron dan tingginya harga energi akan menjaga tekanan pada rantai pasok sehingga inflasi akan tetap tinggi pada semester I-2022.Dalam hal ini India mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Meskipun inflasi diperkirakan di atas tingkat kenyamanan bank sentral hingga semester I-2022, kenaikan suku bunga dinilai tidak akan terjadi hingga September 2022 karena pemulihan ekonomi domestik menjadi prioritas pemerintah India.Sementara itu, Bank Sentral Tiongkok mengumumkan adanya stimulus lebih lanjut untuk menjaga stabilitas pertumbuhan di 5 persen. Bank sentral memotong suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah satu tahun 10 basis poin menjadi 2,85 persen, memotong tingkat pembelian kembali tujuh hari sebesar 10 basis poin menjadi 2,1 persen, dan menyuntikkan likuiditas jangka menengah senilai 200 miliar yuan ke dalam sistem keuangan.Moody’s juga mencermati pengaruh kebijakan The Fed terhadap kondisi moneter negara-negara Asia Pasifik. Bank Sentral Amerika itu bersiap menaikkan suku bunga pada paruh pertama 2022. Ini dapat mengakibatkan hasil treasury lebih tinggi, nilai tukar dolar menguat, sehingga berpotensi menarik aliran modal dari pasar negara berkembang."Kami juga menilai terdapat sejumlah tekanan rupiah selama beberapa bulan terakhir, tetapi sejauh ini pergerakan rupiah masih dapat bertahan dengan baik meskipun terdapat percepatan normalisasi kebijakan Amerika Serikat," kata Nico.Komunikasi The Fed yang relatif transparan dinilai mampu mengurangi kemungkinan penyesuaian mendadak, meski masih ada risiko yang dapat memicu pembalikan tiba-tiba sentimen terhadap pasar negara berkembang di Asia Pasifik.