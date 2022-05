Harga Emas Dunia Digilas Dolar AS

Chicago: Harga emas dunia digilas oleh dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) karena Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell bersikap lebih hawkish (rejim suku bunga tinggi) untuk mengendalikan lonjakan inflasi.



Mengutip Antara, Kamis, 19 Mei 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, merosot USD3 atau 0,16 persen, menjadi USD1.815,90 per ons, menghentikan kenaikan selama dua hari berturut-turut.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,43 persen menjadi 103,8100.



"Kami telah melihat sedikit gerakan korektif pada greenback yang telah mengurangi beberapa tekanan pada logam kuning tetapi kami mungkin sudah melihat pengembalian itu," kata seorang analis.



Powell mengatakan Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga hingga inflasi turun. Jika perlu, The Fed tidak ragu untuk mendorong suku bunga melewati tingkat netral meski harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.



Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 20,6 sen atau 0,95 persen menjadi USD21,544 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD19,00 atau 2,01 persen menjadi USD924,40 per ons.