Wall Street Beragam, S&P 500 dan Dow Jones Kompak Merekah

Produsen pesawat Boeing Co anjlok

New York: Wall Street beragam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB) , dengan indeks S&P 500 ditutup lebih tinggi menyusul penurunan tajam sehari sebelumnya. Perkiraan pendapatan yang kuat dari Microsoft dan Visa membantu mengurangi kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan kenaikan suku bunga.Mengutip Antara, Kamis, 28 April 2022, indeks Dow Jones Industrial Average terdongkrak 0,19 persen atau 61,75 poin menjadi 33.301,93 poin. Indeks S&P 500 terangkat 0,21 persen atau 8,78 poin menjadi berakhir di 4.183,92 poin. Indeks Komposit Nasdaq melemah 0,01 persen atau 1,81 poin, menjad 12.488,93 poinMicrosoft Corp menguat setelah perusahaan perangkat lunak kelas berat itu pada Selasa malam waktu setempat (Rabu WIB) memberikan perkiraan pendapatan yang kuat, sementara jaringan pembayaran Visa Inc melonjak setelah memprediksi pendapatan di atas tingkat pra-pandemi.Kenaikan di S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average mengikuti aksi jual tajam sehari sebelumnya yang membuat Nasdaq turun ke penutupan terendah sejak Desember 2020 karena investor khawatir Federal Reserve AS mungkin menaikkan suku bunga lebih dari yang diharapkan dalam perjuangannya melawan inflasi.Indeks layanan komunikasi S&P 500 turun 2,6 persen, dengan induk perusahaan Google Alphabet merosot 3,7 persen setelah melaporkan bahwa penjualan iklan YouTube triwulanan melambat dan pendapatannya meleset dari ekspektasi."Apa yang benar-benar kami lihat adalah kesalahan dihukum sedikit lebih berat, tetapi pukulan itu juga dihargai. Dengan suku bunga di mana mereka berada dan obligasi pemerintah 10-tahun menguji 2,8 persen, saya pikir ada pertanyaan besar tentang pertumbuhan dan valuasi," kata Ahli Strategi Investasi Senior US Bank Wealth Management Rob Haworth.Dalam perdagangan yang diperpanjang, pemilik Facebook Meta Platforms Inc melonjak 9,0 persen setelah menyampaikan laporan kuartalannya. Selama sesi perdagangan saham perusahaan telah menurun 3,3 persen.Produsen pesawat Boeing Co anjlok 7,5 persen setelah mengatakan pihaknya menghentikan produksi jet 777X hingga 2023 karena masalah sertifikasi, serta lemahnya permintaan untuk jet berbadan lebar.Hampir sepertiga dari perusahaan di S&P 500 telah melaporkan hasil keuangan minggu ini. Secara keseluruhan, laba mereka lebih baik dari yang diperkirakan, dengan hampir 80 persen dari 176 perusahaan di S&P 500 yang telah melaporkan sejauh ini mengalahkan ekspektasi Wall Street. Biasanya, hanya 66 persen perusahaan yang mengalahkan perkiraan.Tesla Inc pulih 0,6 persen menyusul penurunan 12 persen pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) terkait dengan kekhawatiran bahwa kepala eksekutif Elon Musk mungkin harus menjual sahamnya untuk mendanai pembelian Twitter Inc senilai 44 miliar dolar AS.Produsen mainan Mattel Inc melonjak hampir 11 persen setelah sebuah sumber mengatakan bahwa mereka sedang menjajaki penjualan. Saham platform streaming audio Spotify Technology SA yang tercatat di AS anjlok lebih dari 12 persen menyusul perkiraan pendapatan kuartal saat ini yang suram.