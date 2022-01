Wall Street Merekah, Indeks S&P 500 dan Dow Jones Tembus Rekor Tertinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average membukukan rekor penutupan tertinggi di hari perdagangan pertama tahun ini. Kondisi itu dibantu oleh kenaikan saham Tesla Inc dan perbankan.Mengutip Antara, Selasa, 4 Januari 2022, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 246,76 poin atau 0,68 persen menjadi 36.585,06. Indeks S&P 500 bertambah 30,38 poin atau 0,64 persen menjadi 4.796,56. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 187,83 poin atau 1,20 persen menjadi 15.832,80.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor material dan perawatan kesehatan masing-masing merosot 1,37 persen dan 0,98 persen, memimpin penurunan. Sementara itu, sektor energi dan consumer discretionary masing-masing melonjak 3,1 persen dan 2,76 persen, melampaui sektor lainnya.Apple Inc menjadi perusahaan pertama yang mencapai kapitalisasi pasar USD3 triliun tetapi mengakhiri hari sedikit di bawah itu. Sahamnya berakhir terdongkrak 2,5 persen pada USD182,01 setelah naik setinggi USD182,88 selama sesi.Saham Tesla melonjak 13,5 persen setelah pengiriman kuartalan pembuat mobil listrik itu mengalahkan perkiraan analis, mengatasi kekurangan cip global karena meningkatkan produksi di Tiongkok.Kedua saham memberikan dorongan terbesar pada S&P 500, tetapi pengamat pasar mengatakan meredanya kekhawatiran investor tentang dampak ekonomi dari varian virus korona Omicron juga membantu sentimen pasar, bahkan dengan meningkatnya jumlah kasus covid-19."Berita sebenarnya adalah orang-orang merasa putaran terakhir covid-19 ini sepertinya tidak akan melemahkan ekonomi ketika banyak pembatasan dan penguncian akan diperlukan," kata Wakil Presiden Senior Wedbush Securities Stephen Massocca, di San Francisco.Di antara perkembangan terbaru, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS mengesahkan dosis ketiga vaksin Pfizer Inc dan BioNTech untuk anak-anak berusia 12 tahun hingga 15 tahun. Ribuan sekolah di AS telah menunda jadwal kembali ke ruang kelas minggu ini setelah liburan atau beralih ke pembelajaran jarak jauh karena varian Omicron mendorong tingkat rekor covid-19.Massocca mengatakan kekuatan pasar tidak mengejutkan ketika tahun baru dimulai, mengingat efek Januari, atau kepercayaan oleh beberapa investor bahwa saham akan naik bulan itu lebih dari bulan-bulan lainnya. "Ini pertanda baik untuk melihat pasar begitu tangguh," katanya.Semua indeks utama Wall Street mengakhiri 2021 dengan kenaikan bulanan, triwulanan dan tahunan, mencatat kenaikan tiga tahun terbesar sejak 1999.Sektor energi dan keuangan termasuk di antara yang memperoleh keuntungan tertinggi, dengan saham bank naik bersama dengan imbal hasil obligasi Pemerintah AS karena investor bersiap untuk apa yang bisa menjadi kenaikan suku bunga lebih awal dari perkiraan oleh Federal Reserve tahun ini meskipun ada lonjakan baru-baru ini dalam kasus covid-19.Saham energi naik karena harga minyak mentah menguat dan prospek permintaan yang optimistis. Saham Wells Fargo terangkat 5,7 persem, juga dibantu oleh peningkatan peringkat sahamnya menjadi overweight oleh Barclays.Indeks acuan S&P 500 naik 27 persen pada 2021 dan melaporkan 70 penutupan rekor tertinggi, yang kedua terbanyak, dalam tahun yang penuh gejolak yang dilanda varian baru covid-19 dan kekurangan rantai pasokan. Indeks Dow Jones naik 18,7 persen untuk tahun 2021i dan Komposit Nasdaq yang padat teknologi meningkat 21,4 persen.