Sepekan Wall Street Bervariasi di Tengah Ketidakpastian Stimulus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Wall Street dalam perdagangan sepekan ini membukukan hasil bervariasi di tengah singkatnya perdagangan saham karena ada liburan Natal. Investor masih mempertimbangkan perkembangan tambahan paket stimulus fiskal AS covid-19 dan dampak dari varian virus korona jenis baru.Mengutip Xinhua, Sabtu, 26 Desember 2020, untuk minggu ini, indeks Dow Jones menguat sebanyak 0,1 persen. Kemudian indeks S&P 500 kehilangan 0,2 persen, dan Nasdaq melonjak sebanyak 0,4 persen. Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) untuk memperingati Natal.Indeks 50 Tiongkok yang terdaftar S&P AS, yang dirancang untuk melacak kinerja 50 perusahaan Tiongkok terbesar yang terdaftar di bursa AS berdasarkan kapitalisasi pasar total, mencatat penurunan mingguan sebanyak dua persen.Sementara itu, kinerja saham terkait perjalanan berada di bawah tekanan karena munculnya jenis covid-19 baru dan lebih mudah menular yang terdeteksi di Inggris mendorong pembatasan mobilitas baru. Kemudian, investor juga mencermati kabar terbaru dari tambahan paket bantuan covid-19 karena lonjakan kasus virus korona di AS terus meningkat.Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS sebelumnya memblokir upaya dari Partai Demokrat untuk memberikan bantuan langsung USD2.000 kepada orang Amerika, angka yang diminta oleh Presiden AS Donald Trump.Sementara itu, Demokrat DPR terus bergerak untuk meningkatkan jumlah bantuan langsung setelah Trump mengancam akan memveto paket bantuan covid-19 senilai USD900 miliar kecuali anggota parlemen menaikkan stimulus tersebut untuk individu dari USD600 menjadi USD2.000.Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS sama-sama menyetujui paket bantuan pada Senin malam waktu setempat setelah berbulan-bulan negosiasi. Setelah disepakati, draf paket tersebut dikirimkan ke Presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.Namun, Trump meminta kepada Kongres untuk meningkatkan stimulus terkait jumlah bantuan langsung menjadi USD2.000 untuk individu atau USD4.000 untuk pasangan. Trump menyebut angka USD600 untuk individu sangat rendah. Menurut paket bantuan saat ini, sebuah keluarga beranggotakan empat orang akan menerima bantuan langsung hingga USD2.400.Di sisi lain, Universitas Johns Hopkins mencatat, Amerika Serikat mendaftarkan lebih dari 18,7 juta kasus covid-19 yang dikonfirmasi dengan kematian akibat virus mematikan itu melebihi 329 ribu pada Jumat sore waktu setempat. Keduanya merupakan angka tertinggi di dunia.Bahkan, data menunjukkan wabah virus korona berdampak pada pasar tenaga kerja AS dan mengancam pemulihan ekonomi. Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, mencapai 803 ribu pada pekan yang berakhir 19 Desember, menyusul revisi naik 892 ribu pada pekan sebelumnya.Kemudian, The Conference Board yang berbasis di New York melaporkan, Indeks Keyakinan Konsumen AS turun menjadi 88,6 pada Desember dibandingkan dengan pembacaan November lalu di level 92,9."Penilaian konsumen terhadap kondisi saat ini memburuk tajam pada Desember, karena kebangkitan covid-19 tetap menjadi penghambat kepercayaan," kata Direktur Senior Indikator Ekonomi The Conference Board Lynn Franco.(ABD)