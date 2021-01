Kurs Dolar AS Terbawa Euforia Data Pengangguran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar AS terpantau menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Para pelaku pasar mempelajari data klaim pengangguran Amerika Serikat (AS) yang baru dirilis.Melansir Xinhua, Jumat, 1 Januari 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,33 persen pada 89,9700.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2210 dolar AS dari 1,2290 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,3664 dolar AS dari 1,3611 dolar AS pada sesi sebelumnya.Sementara itu dolar Australia naik menjadi 0,7705 dolar AS dari 0,7677 dolar AS. Dolar AS dibeli 103,27 yen Jepang, lebih tinggi dari 103,25 yen Jepang pada sesi sebelumnya.Sedangkan dolar AS naik menjadi 0,8857 franc Swiss dari 0,8820 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2737 dolar Kanada dari 1,2763 dolar Kanada.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun menjadi 787 ribu pada pekan yang berakhir 26 Desember, menyusul revisi naik 806 ribu pada pekan sebelumnya.Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones mengharapkan mencetak 828 ribu. Namun, angka tersebut tetap jauh di atas tingkat pra-pandemi.(AHL)