Aksi Ambil Untung Gerus Kemilau Emas Dunia

Chicago: Harga emas sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Investor merealisasikan keuntungan setelah kenaikan dua hari berturut-turut, sementara ekspektasi untuk stimulus lebih lanjut dan pelemahan dolar AS membatasi kerugian.Mengutip Antara, Jumat, 22 Januari 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, turun tipis USD0,6 atau 0,03 persen menjadi USD1.865,90 per ons.Sehari sebelumnya, Rabu, 20 Januari, emas berjangka melonjak USD10,3 atau 0,56 persen menjadi USD1.840,20. Setelah terangkat USD6,90 atau 0,38 persen menjadi USD1.836,80 pada Senin, 18 Januari. Serta anjlok USD21,5 atau 1,16 persen menjadi USD1.829,90 pada Jumat lalu, 15 Januari."Ini tidak lebih dari sekadar aksi ambil untung setelah reli baru-baru ini yang didorong oleh ekspektasi untuk stimulus lebih lanjut yang datang dari (pemerintahan) Biden," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures David Meger."Namun, prospek stimulus lebih lanjut bersama dengan dolar yang lebih lemah terus mendukung emas dalam perspektif gambaran yang lebih besar," tambahnya,Joe Biden dilantik sebagai presiden Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan pasar berfokus pada paket stimulus virus korona USD1,9 triliun yang diusulkannya, yang akan membutuhkan persetujuan dari Kongres yang terpecah.Emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, yang dapat disebabkan oleh langkah-langkah stimulus besar-besaran. "Masih harus dilihat apakah stimulus akan melewati kedua majelis Kongres secepat ekspektasi Biden dan itu mungkin salah satu alasan mengapa emas tidak menjadi besar," kata Snalis StoneX Rhona O'Connell.Dolar, di sisi lain, tergelincir ke level terendah satu minggu terhadap rival utamanya, membuat emas yang dihargakan dalam greenback lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lain. Sementara itu, jumlah orang Amerika yang mengajukan aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran sedikit menurun minggu lalu.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan 900 ribu orang mengajukan klaim pengangguran awal dalam pekan yang berakhir 16 Januari, turun 26 ribu dari minggu sebelumnya.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik sebanyak 8,8 sen atau 0,34 persen menjadi USD25,854 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April naik USD11,6 atau 1,04 persen menjadi USD1.128 per ons.(ABD)