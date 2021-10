Hasil Uji Coba Pil Covid-19 Menggembiarakan, Dolar AS Tumbang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Singapura: Dolar melemah dari tertinggi pekan lalu di perdagangan Asia pada Senin pagi, karena hasil uji coba yang menggembirakan untuk pil covid-19 mendukung selera risiko. Akan tetapi investor tetap berhati-hati menjelang pertemuan bank sentral di Australia dan Selandia Baru serta data tenaga kerja AS minggu ini.Mengutip Antara, Senin, 4 Oktober 2021, euro merayap kembali di atas USD1,16, menguat 0,1 persen pada USD1,1606 atau pulih dari level terendah 14-bulan minggu lalu di USD1,1563. Yen juga telah melambung dari level terendah 19-bulan dan juga naik 0,1 persen di perdagangan Asia pada USD110,92 per.Poundsterling, dolar Australia, dan dolar Selandia Baru semuanya lebih tinggi di awal perdagangan, memperpanjang kenaikan akhir pekan lalu. "Apakah itu mengikuti atau tidak, saya tidak tahu," kata Analis Westpac Imre Speizer saat di telepon dari Christchurch."Saya akan mengatakan bahwa masih ada lebih banyak penurunan dan itu akan menopang dolar AS, serta Aussie dan kiwi akan jatuh sedikit lebih jauh," katanya, dengan sentimen yang menentukan.Dalam seminggu ke depan, bank sentral Australia, Reserve Bank of Australia, bertemu dan diperkirakan mempertahankan kebijakannya tetap stabil. Di seberang Tasman, kenaikan 25 basis poin dari bank sentral Selandia Baru, Reserve Bank of New Zealand, pada Rabu juga telah diperhitungkan.Dan pada Jumat, data tenaga kerja AS diperkirakan akan menunjukkan peningkatan berkelanjutan di pasar kerja, dengan perkiraan 460.000 pekerjaan telah ditambahkan pada September - cukup untuk menjaga Federal Reserve di jalur untuk mulai melakukan tapering sebelum akhir tahun.Sterling naik 0,25 persen menjadi 1,3568 dolar, sesi ketiga berturut-turut di zona hijau setelah penurunan tajam pekan lalu ketika para pedagang mengabaikan retorika bank sentral hawkish untuk fokus pada prospek suram serta risiko tingkat suku bunga dan inflasi yang lebih tinggi."Investor menilai Inggris dari seluruh rangkaian faktor fundamental dan pergerakan sterling menunjukkan bahwa banyak yang tidak menyukai apa yang mereka lihat," kata ahli strategi Rabobank Jane Foley, saat mata uang menghapus kenaikan awal 2021."Inggris tidak lagi memiliki keunggulan di bidang vaksin dan, sementara PM (Boris) Johnson suka melihat Brexit sebagai 'selesai', banyak bisnis dan komentator baru mulai mengevaluasi dampaknya."Dolar Australia naik 0,1 persen menjadi 0,7273 dolar dan kiwi sedikit menguat di 0,6952 dolar. Ekonom yang disurvei memperkirakan suku bunga akan bertahan di Australia hingga setidaknya 2024, karena RBA bersikeras akan demikian.