Kasus Covid-19 Terus Tinggi, Harga Minyak Dunia Makin Melaju

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak mentah dunia bergerak lebih tinggi pada perdagangan Jumat waktu setempat. Hal ini karena para pedagang tetap yakin tentang prospek permintaan minyak , meskipun ada kebangkitan infeksi covid-19.Melansir Xinhua, Sabtu, 31 Juli 2021, harga minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman September bertambah 33 sen menjadi USD73,95 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah brent untuk pengiriman September naik 28 sen menjadi USD76,33 per barel di London ICE Futures Exchange."Meskipun jumlah kasus baru tetap pada tingkat tinggi, pasar minyak tampaknya tidak lagi melihat masalah varian delta dengan alarm yang sama seperti pada awal pekan lalu," ujar analis energi di Commerzbank Research, Carsten Fritsch, dalam sebuah catatannya."Sebagian besar masih memprediksi pertumbuhan permintaan yang kuat di paruh kedua tahun ini. Mudah untuk percaya bahwa pasar minyak telah belajar untuk hidup dengan virus, dengan kata lain," katanya.Harga minyak juga mendapat dukungan dari penurunan stok bahan bakar AS yang lebih besar dari perkiraan.Laporan Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mencatat persediaan minyak mentah AS turun 4,1 juta barel selama pekan yang berakhir 23 Juli. Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan persediaan minyak mentah AS menunjukkan penurunan 2,5 juta barel.Menurut EIA, total persediaan bensin motor turun 2,3 juta barel pekan lalu, sementara persediaan bahan bakar sulingan turun 3,1 juta barel. Untuk minggu ini, patokan minyak mentah AS naik 2,6 persen, sementara Brent naik tiga persen, berdasarkan kontrak bulan depan.(AHL)