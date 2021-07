Naik Lagi, Harga Minyak Dunia Tembus USD75/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak mentah dunia kembali naik pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Hal ini terjadi setelah data menunjukkan penurunan besar dalam stok bahan bakar Amerika Serikat (AS).Melansir Xinhua, Sabtu, 10 Juli 2021, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus bertambah USD1,62 menjadi USD74,56 per barel di New York Mercantile Exchange.Sedangkan harga minyak mentah Brent untuk pengiriman September naik USD1,43 menjadi USD75,55 per barel di London ICE Futures Exchange."Data inventaris dari Departemen Energi AS (DOE) kemarin mengurangi kekhawatiran untuk sementara waktu tentang perselisihan dalam aliansi produsen OPEC+ dan tentang melemahnya permintaan," kata analis energi di Commerzbank Research Eugen Weinberg, dalam sebuah catatannya.Sementara Administrasi Informasi Energi AS (EIA) dalam laporannya mengatakan persediaan minyak mentah AS turun 6,9 juta barel selama pekan yang berakhir 2 Juli. Laporan EIA juga menunjukkan total persediaan bensin motor turun 6,1 juta barel pekan lalu. Serta sekitar dua persen di bawah rata-rata lima tahun untuk tahun ini.Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan publikasi EIA menunjukkan penurunan 6,2 juta barel dalam stok minyak mentah dan penurunan 1,7 juta barel dalam pasokan bensin.Adapun untuk minggu ini, patokan minyak mentah AS turun 0,84 persen, dan Brent turun 0,8 persen.(AHL)