Hampir 10% Perusahaan Jepang Tambah Pekerja Tetap

(SAW)

Tokyo: Hampir 10 persen dari perusahaan Jepang akan mempekerjakan lebih banyak pekerja tetap sebagai akibat dari kenaikan upah minimum yang direncanakan di seluruh negeri.Dikutip dari Japan Times, Sabtu, 11 September 2021, survei oleh Tokyo Shoko Research menunjukkan bahwa lebih banyak pengusaha memutuskan lebih baik untuk mengalihkan tenaga kerja mereka ke pekerja tetap dengan waktu tidak tetap, mengingat akan lebih mahal bagi mereka untuk mempekerjakan staf tetap dan tidak tetap dalam hitungan jam.Ketika ditanya tentang dampak kenaikan upah minimum yang dijadwalkan untuk Oktober, survei online menemukan 914 atau 9,8 persen dari 9.278 perusahaan mengatakan mereka akan mempekerjakan lebih banyak staf reguler, sementara 287 atau tiga persen akan mengurangi jumlah karyawan mereka.Menurut survei yang dilakukan dari 2 hingga 11 Agustus ini, sebanyak 7.745 atau 83,4 persen mengatakan kenaikan upah minimum tidak akan memengaruhi strategi pekerjaan mereka. Tren ini lebih menonjol di antara perusahaan besar, karena persentase di perusahaan besar adalah 89,7 persen, dibandingkan dengan 82,3 persen di usaha kecil dan menengah.Hasilnya muncul setelah panel pemerintah mengusulkan pada Juli menaikkan upah minimum rata-rata per jam pada tahun fiskal 2021 sebesar 28 menjadi 930, level tertinggi sejak tahun fiskal 2002, ketika mulai menggunakan upah per jam untuk mengusulkan target kasar kenaikan gaji.Proposal itu disimpulkan setelah perdebatan sengit antara manajemen dan perwakilan buruh, dengan pihak manajemen khawatir kenaikan upah dapat memberikan pukulan lebih lanjut bagi bisnis yang sudah dirugikan oleh dampak ekonomi dari pandemi virus korona.Kenaikan upah yang tajam terjadi setelah upah minimum rata-rata naik tipis hanya satu pada tahun fiskal 2020 di tengah kekhawatiran kenaikan upah dapat memperburuk kondisi bisnis di tengah pandemi.Mempertimbangkan proposal dan situasi ekonomi lokal, masing-masing biro regional kementerian tenaga kerja di 47 prefektur menyelesaikan kenaikan secara individual pada pertengahan Agustus.Tokyo Shoko Research mengatakan perusahaan dengan kinerja bisnis yang kuat dapat beralih untuk mempekerjakan lebih banyak karyawan reguler daripada pekerja per jam seperti karyawan sementara dan paruh waktu, mengutip kekurangan tenaga kerja lama di Jepang disertai dengan populasinya yang beruban dengan cepat."Hasilnya menunjukkan lebih banyak perusahaan yang berubah pikiran dan mencoba meningkatkan produktivitas per pekerja di bawah pekerjaan reguler jangka panjang dan stabil, yang terinspirasi oleh kenaikan upah minimum," kata Wakil Ketua Think Tank Japan Research Institute, Hisashi Yamada.Yamada mengatakan kemungkinan dampak negatif dari kenaikan upah minimum pada manajemen perusahaan tampaknya tidak terlalu besar secara keseluruhan karena lebih dari 80 persen tidak memperkirakan akan adanya dampak lanjutan.Tetapi perusahaan kecil dan menengah, yang umumnya mempekerjakan lebih banyak pekerja tidak tetap, akan menderita akibat kenaikan upah yang lebih tinggi. biaya tenaga kerja selain dampak virus."Pada dasarnya, banyak usaha menengah dan kecil secara finansial tidak stabil dan lebih rentan terhadap kenaikan gaji, sehingga beberapa tindakan pendukung akan diperlukan ketika mempertimbangkan situasi virus saat ini," kata Yamada, sembari mengusulkan untuk memperkenalkan pengecualian dari kenaikan upah akibat pandemi, seperti sektor penyedia layanan.Kenaikan upah minimum terjadi karena Perdana Menteri Yoshihide Suga telah berjanji untuk mencapai tarif rata-rata per jam setidaknya 1.000 yen sesegera mungkin untuk membantu karyawan tidak tetap mendapatkan lebih banyak dan memperbaiki perbedaan upah antara mereka dan pekerja tetap.Menurut data OECD pada 2020, upah minimum Jepang per jam menempati urutan kelima di antara negara-negara industri Kelompok Tujuh (G7), setelah Prancis USD2,20, Jerman USD12, Inggris USD11,10, dan Kanada USD10,50. Amerika Serikat adalah yang terendah di USD7,3, sementara Italia tidak memiliki upah minimum