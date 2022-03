Melaju Cepat, Inflasi AS Tertinggi dalam 40 Tahun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) mencatat inflasi konsumen AS Februari terus meningkat pada laju tahunan tercepat dalam 40 tahun.Data terbaru adalah pengingat lain, inflasi terus-menerus tinggi, serta akan menjamin kenaikan suku bunga yang diharapkan Federal Reserve AS pada pertemuan kebijakannya minggu depan.Melansir Xinhua, Jumat, 11 Maret 2022, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) Departemen Tenaga Kerja, indeks harga konsumen (CPI) bulan lalu naik 0,8 persen dari bulan sebelumnya setelah naik 0,6 persen pada Januari.CPI melonjak 7,9 persen dari tahun sebelumnya. Ini kenaikan 12 bulan terbesar sejak periode yang berakhir Januari 1982.Apa yang disebut CPI inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 6,4 persen selama 12 bulan terakhir. Laporan BLS menunjukkan perubahan 12 bulan terbesar sejak periode yang berakhir Agustus 1982.Selain itu, indeks energi naik 25,6 persen selama tahun lalu, dan indeks makanan meningkat 7,9 persen. Inflasi yang sangat tinggi baru-baru ini mendorong The Fed untuk memberi sinyal perubahan kebijakan.Pekan lalu, Ketua Fed Jerome Powell menegaskan kembali rencana bank sentral untuk menaikkan suku bunga dalam pertemuan kebijakan mendatang, mencatat ia cenderung mendukung kenaikan suku bunga 25 basis poin.Data terbaru dari Departemen Perdagangan juga menunjukkan pengeluaran konsumsi pribadi AS, ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, naik 6,1 persen pada Januari selama setahun terakhir.Larangan yang baru diumumkan Presiden AS Joe Biden pada impor minyak Rusia diperkirakan akan mendorong harga di pompa bensin lebih tinggi ketika inflasi sudah meningkat."Tentu saja, itu berdampak pada inflasi, yang akan terlihat di seluruh perekonomian. Kenaikan harga minyak membuat pekerjaan pengendalian inflasi lebih sulit dalam jangka pendek," ujar Presiden Dewan Bisnis AS-Tiongkok Craig Allen kepada Xinhua.