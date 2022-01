Gerak Emas Dunia Stabil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga emas dunia bergerak stabil pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Pemicunya, pelaku pasar mengukur prospek kebijakan ekonomi global terhadap permintaan berbasis inflasi untuk emas batangan. Hal ini melawan komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve AS , sehingga mendukung dolar dan imbal hasil obligasi AS.Mengutip CNBC International, Selasa, 18 Januari 2022, harga spot emas stabil di USD1.819,34 per ons. Emas berjangka AS naik tipis 0,2 persen menjadi USD1.819,70. Emas dianggap sebagai lindung nilai inflasi, tetapi logam ini sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS."Emas telah terkunci dalam konsolidasi sideways untuk sementara waktu sekarang pasar masih ragu-ragu ke mana akan pergi. Masih ada beberapa permintaan yang tersisa sebagai lindung nilai inflasi," kata Ekonom OCBC Bank Howie Lee.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10-tahun melayang di dekat level tertinggi dua tahun pada minggu sebelumnya, setelah Fed AS mengatakan produksi manufaktur turun 0,3 persen pada Desember, sedikit dari perkiraan yang menyerukan kenaikan 0,5 persen.Pedagang sekarang menunggu pidato dari pejabat Fed minggu ini menjelang pertemuan kebijakan bank sentral 25-26 Januari, tetapi ada lebih dari cukup komentar hawkish untuk melihat pasar hampir sepenuhnya menghargai kenaikan suku bunga pertama untuk Maret dan suku bunga acuan di 1,0 persen pada akhir tahun.Saham Asia terseret lebih rendah oleh pelemahan data ekonomi Tiongkok pekan lalu, meskipun investor tampak lega data inflasi AS tidak cukup panas untuk mendorong pengetatan moneter yang lebih cepat oleh Federal Reserve.