Imbas Aksi Ambil Untung, Harga Emas Terkoreksi 0,37%

Chicago: Harga emas merosot di akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) karena investor melakukan aksi ambil untung dari kenaikan tajam sesi sebelumnya menjelang pengumuman hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC). Kendati demikian, harga emas masih tetap bertengger di atas level psikologi USD1.800 per ounce.Dikutip dari Antara, Kamis, 15 Desember 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di Divisi Comex New York Exchange tergelincir USD6,80 atau 0,37 persen menjadi USD1.818,70 per ounce setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD1.824,70 per ounce dan terendah di USD 1.806,20 per ounce.Tak lama setelah lantai perdagangan emas ditutup, pengumuman pertemuan FOMC keluar. Federal Reserve menaikkan suku bunga utama AS sebesar 0,5 poin persentase ke kisaran 4,25 hingga 4,50 persen seperti yang diharapkan. Emas memperpanjang penurunannya dalam perdagangan elektronik setelah pengumuman FOMC.Dalam pengumuman tersebut, Federal Reserve memperkirakan suku bunga The Fed akan mencapai puncaknya di ujung atas 5,25 persen pada 2023, mengulangi kenaikan suku bunga yang sedang berlangsung akan sesuai. Federal Reserve memperkirakan pengangguran AS memuncak pada 4,6 persen pada 2023 dari 3,7 persen saat ini.Akan tetapi, pelaku pasar masih akan mengamati dengan saksama pidato Ketua Fed Jerome Powell setelah pertemuan tersebut untuk melihat apakah bank sentral menganggap inflasi telah cukup dingin untuk mulai mengurangi laju kenaikan suku bunga lebih lanjut.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman pada Maret naik 14,6 sen atau 0,61 persen menjadi USD24,136 per ounce. Platinum untuk pengiriman pada Januari turun USD0,2 atau 0,02 persen menjadi USD1.038,70 per ounce.