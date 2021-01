Wall Street Bervariasi, Nasdaq dan S&P Kompak Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Pelaku pasar di Wall Street bersiap mencerna rilis laporan pendapatan perusahaan. Selain itu, investor juga terus memantau rencana stimulus besar-besaran di AS Mengutip Xinhua, Selasa, 26 Januari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun 36,98 poin atau 0,12 persen menjadi 30.960,00. Kemudian S&P 500 menguat 13,89 poin atau 0,36 persen menjadi 3.855,36. Indeks Komposit Nasdaq naik 92,93 poin atau 0,69 persen menjadi 13.635,99.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor utilitas naik 1,95 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor energi tergelincir 1,06 persen, kelompok dengan kinerja terburuk. Investor menunggu gelombang besar laporan pendapatan minggu ini, termasuk laporan keuangan Apple, Tesla, dan Facebook.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.Untuk pekan yang berakhir Jumat lalu, rata-rata utama Wall Street naik karena para pedagang menilai kemungkinan stimulus fiskal AS lebih lanjut. Indeks Dow mencatat kenaikan mingguan 0,6 persen, sedangkan S&P 500 dan Nasdaq masing-masing naik 1,9 persen dan 4,2 persen.Di sisi lain, konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) melaporkan investasi asing langsung global (FDI) turun 42 persen pada 2020. Hal ini terjadi di saat Tiongkok sedang menjadi penerima arus investasi teratas dunia.Dalam pemantauan tren investasi terbarunya, badan perdagangan dan pengembangan PBB yang berbasis di Jenewa ini mengatakan bahwa FDI Tiongkok turun tajam menjadi sekitar USD859 miliar tahun lalu dibandingkan 2019 sebesar USD1,5 triliun.Laporan UNCTAD pun memperingatkan pelemahan lebih lanjut tahun ini. Sehingga menempatkan pemulihan dari pandemi covid-19 yang berisiko. "FDI 2020 (turun) lebih dari 30 persen di bawah palung setelah krisis keuangan global pada 2009 dan kembali pada tingkat yang terakhir terlihat pada 1990-an," tulis laporan itu.Data menunjukkan bahwa penurunan terkonsentrasi di negara maju, dengan aliran FDI turun 69 persen menjadi sekitar USD229 miliar. Ini merupakan level terendah dalam 25 tahun.(ABD)