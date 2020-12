Emas Dunia Kinclong Dipicu Harapan Peningkatan Bantuan Pandemi AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas naik pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), berbalik menguat dari penurunan sehari sebelumnya, dipicu prospek stimulus tambahan AS yang mendukung daya tarik logam dan menekan dolar. Anggota parlemen Washington akan membahas permintaan Presiden Donald Trump untuk bantuan tunai covid-19 lebih besar minggu ini.Mengutip Antara, Rabu, 30 Desember 2020, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange naik USD2,5 atau 0,13 persen menjadi USD1.882,90 per ons. Pada Senin, 28 Desember, emas berjangka turun USD2,8 atau 0,15 persen menjadi USD1.880,40."Anda sekarang memiliki kepemimpinan di AS yang akan melakukan segala kemungkinan untuk mengalahkan virus -itu berarti penguncian diperpanjang, lebih banyak stimulus dan itu akan memberikan dukungan naik yang kuat untuk emas," kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA."Investor bersiap untuk gelombang stimulus yang jauh lebih kuat setelah (Presiden terpilih Joe) Biden menjabat dan saya pikir itulah sebabnya perdagangan emas terkendali," tambahnya.Indeks dolar turun 0,3 persen terhadap mata uang utama saingannya, membuat emas berdenominasi greenback lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.Saham-saham Eropa ditutup pada level tertinggi 10 bulan, didorong oleh harapan paket stimulus yang lebih besar, sementara Pemimpin Mayoritas Senat AS Mitch McConnell mengatakan bahwa senator minggu ini akan membahas seruan Trump untuk peningkatan bantuan langsung tunai covid-19 dari USD600 menjadi USD2.000."Kami memasuki 2021 dengan sedikit kegelisahan karena kami mendapatkan pasar saham pada level yang lebih tinggi dan (pada) prospek stimulus tambahan terhadap prospek vaksin yang mulai memperbaiki prospek ekonom. Tetapi secara keseluruhan itu tidak mengurangi selera aset aman emas," kata analis Saxo Bank, Ole Hansen.Saat 2020 berakhir, emas, sebagai pelindung terhadap inflasi, telah meningkat sekitar 24 persen tahun ini, terutama karena langkah-langkah stimulus yang diluncurkan di seluruh dunia untuk mengurangi kerusakan ekonomi akibat pandemi.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 32,2 sen atau 1,21 persen menjadi USD26,217 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April naik sebanyak USD13,5 atau 1,29 persen menjadi USD1.062,6 per ons.(ABD)