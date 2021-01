Harapan Stimulus Ekonomi Dorong Wall Street Sentuh Level tertinggi Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street mencapai level tertinggi baru pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hal itu terjadi ketika muncul harapan lebih banyak stimulus dari Washington setelah Presiden terpilih AS Joe Biden mengatakan paket ekonominya akan mencapai triliunan dolar.Mengutip Antara, Sabtu, 9 Januari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 56,84 poin atau 0,18 persen menjadi 31.097,9. Indeks S&P 500 naik 20,89 poin atau 0,55 persen menjadi 3.824,68. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 134,50 poin atau 1,03 persen menjadi 13.201,98.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor consumer discretionary terangkat 1,8 persen, melampaui sektor lainnya. Sementara itu, sektor material tergelincir 0,51 persen, merupakan kelompok dengan kinerja terburuk.Reli terbaru Dow, S&P 500 dan Nasdaq mengabaikan data pasar tenaga kerja pada pagi hari yang menunjukkan ekonomi AS kehilangan pekerjaan untuk pertama kalinya dalam delapan bulan pada Desember, ketika negara itu tertekuk di bawah serangan covid-19. Untuk minggu ini, S&P naik 1,83 persen, Dow bertambah 1,61 persen, dan Nasdaq melonjak 2,43 persen.Tetapi di akhir sesi, S&P mundur sedikit dari puncaknya yang terbaru menyusul laporan bahwa Senator Demokrat AS Joe Manchin menentang bantuan tunai langsung yang lebih besar sebelum menangani pandemi virus korona. Pernyataan tersebut meresahkan investor yang mengharapkan pembayaran stimulus lebih lanjut."Sungguh menakjubkan betapa sensitifnya kami terhadap perubahan sekecil apapun tentang kapan dan seberapa besar stimulusnya. Saham akan mulai dihargakan dalam paket bantuan ekonomi yang lebih besar dari pemerintahan Biden. Itu akan terus menjadi pendorong ekuitas," kata Analis Pasar Senior OANDA Ed Moya, di New York.Biden mengatakan paket ekonomi pemerintahannya juga akan mencakup asuransi pengangguran dan penangguhan pembayaran sewa. Paket tersebut akan diumumkan Kamis depan. "Uang itu perlu dikeluarkan sekarang. Jawabannya adalah 'ya' itu akan menjadi triliunan dolar, satu paket," kat Biden.Data vaksin positif dan ekspektasi paket fiskal yang lebih besar dan pengeluaran infrastruktur di bawah Kongres AS yang dipimpin Demokrat telah mendorong S&P 500 di atas 3.800 poin untuk pertama kalinya, dan menetapkan ketiga indeks utama di jalur untuk kenaikan mingguan.Analis Strategi Investasi Baird Ross Mayfield mengatakan Demokrat ingin menyuntikkan banyak stimulus dan pengeluaran ke dalam ekonomi, yang dalam waktu dekat akan baik untuk pertumbuhan ekonomi. "Pasar senang dengan hasilnya," ujarnya.Produsen mobil listrik Tesla Inc melonjak 7,8 persen, membawa kapitalisasi pasarnya menjadi lebih dari USD800 miliar untuk pertama kalinya. Tesla adalah peraih kenaikan persentase terbesar di S&P. Sedangkan saham Baidu yang tercatat di AS melonjak 15,6 persen karena rencana membentuk perusahaan untuk membuat kendaraan listrik pintar.(ABD)