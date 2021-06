Dolar AS Tergelincir dari Level Tertinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Dolar tergelincir dari level tertinggi dua bulan pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Investor mengevaluasi apakah kecenderungan hawkish Federal Reserve pekan lalu akan menandai jeda dalam tren bearish dolar yang telah dimainkan sejak Maret 2020.Mengutip Antara, Selasa, 22 Juni 2021, dolar telah melonjak sejak bank sentral Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 16 Juni, mengatakan pembuat kebijakan memperkirakan dua kenaikan suku bunga pada 2023.Itu membuat investor mengevaluasi kembali taruhan bahwa bank sentral AS akan membiarkan inflasi berjalan pada tingkat yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama sebelum menaikkan suku bunga. Greenback turun pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), tetapi bertahan di atas di mana ia diperdagangkan sebelum pernyataan Fed pada Rabu, 16 Juni."Ada terburu-buru untuk membersihkan posisi luar biasa yang sedikit mungkin terlalu condong ke arah short (jual) dolar," kata Kepala Strategi Valas Amerika Utara CIBC Capital Markets Bipan Rai, di Toronto.Sekarang, pasar mencoba menarik napas sedikit sebelum benar-benar memutuskan apakah akan memperkirakan tren ini menuju dolar yang lebih kuat atau tidak. Dolar telah melemah di tengah ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga mendekati nol untuk tahun-tahun mendatang bahkan ketika ekonomi pulih dari penutupan terkait pandemi covid-19.Dua pejabat Fed regional mengatakan bahwa penarikan lebih cepat program pembelian obligasi bank sentral dapat memberikan lebih banyak kelonggaran dalam memutuskan kapan akan menaikkan suku bunga. Presiden Fed New York John Williams mengatakan lebih banyak kemajuan diperlukan sebelum Fed harus mulai mengurangi beberapa dukungan ekonominya.Komentar oleh Ketua Fed Jerome Powell akan menjadi fokus pada Selasa waktu setempat untuk melihat apakah dia mengonfirmasi prospek hawkish atau mencoba untuk menahan ekspektasi pasar tentang pengetatan yang lebih cepat.Powell mengatakan pekan lalu telah ada diskusi awal tentang kapan harus menarik kembali pembelian obligasi bulanan Fed senilai USD120 miliar, percakapan yang akan selesai dalam beberapa bulan mendatang karena ekonomi terus pulih.Indeks dolar terhadap sekeranjang mata uang turun 0,44 persen pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), menjadi 91,849. Euro naik 0,41 persen menjadi 1,1917 dolar AS dan greenback naik 0,03 persen menjadi 110,29 yen Jepang. Pound Inggris menguat 1,03 persen menjadi 1,3933 dolar AS.Beberapa analis mengatakan pergerakan pasar baru-baru ini telah dibesar-besarkan oleh investor yang mengambil jeda dari perdagangan yang ramai, dan bahwa dolar masih menghadapi tekanan yang melemah seiring pemulihan ekonomi global.(ABD)