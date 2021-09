Survei Fed: Lonjakan Delta Covid-19 Buat Ekonomi AS Turun Jadi Moderat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Survei Federal Reserve menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS) bergeser ke laju moderat pada awal Juli hingga Agustus di tengah lonjakan covid-19 yang dipicu varian delta. Kondisi itu tentu memengaruhi sikap Fed untuk mengurangi pembelian aset atau melakukan tapering."Perlambatan dalam kegiatan ekonomi sebagian besar disebabkan oleh mundurnya (orang) makan di luar, perjalanan, dan pariwisata di sebagian besar distrik, yang mencerminkan masalah keamanan karena munculnya varian delta," kata The Fed dalam Beige Book, dilansir dari Xinhua, Kamis, 9 September 2021."Sektor-sektor ekonomi lain, pertumbuhan melambat atau aktivitas menurun adalah sektor-sektor yang dibatasi oleh gangguan pasokan dan kekurangan tenaga kerja, sebagai lawan dari melemahnya permintaan," kata The Fed, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari 12 bank cadangan regional.Secara khusus, pelemahan dalam penjualan mobil secara luas dianggap berasal dari persediaan yang rendah di tengah kekurangan microchip yang sedang berlangsung. "Dan aktivitas penjualan rumah yang tertahan dikaitkan dengan pasokan yang rendah," menurut survei Fed."Ke depan, bisnis di sebagian besar distrik tetap optimistis tentang prospek jangka pendek, meskipun terus ada kekhawatiran luas tentang gangguan pasokan yang sedang berlangsung dan kekurangan sumber daya," tambah The Fed.Survei juga menunjukkan bahwa inflasi dilaporkan stabil pada kecepatan yang tinggi, karena setengah dari distrik Fed menandai laju kenaikan harga sebagai kuat, sementara setengah menggambarkannya sebagai moderat."Sebagian besar distrik mencatat peningkatan substansial dalam biaya logam dan produk berbasis logam, layanan pengangkutan dan transportasi, dan bahan konstruksi," kata survei tersebut.The Fed telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga acuannya atau tidak berubah pada level rekor terendah mendekati nol persen. Hal itu sambil melanjutkan program pembelian asetnya setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar USD120 miliar per bulan sampai kemajuan lebih lanjut yang substansial terbentuk pada lapangan kerja dan inflasi."Dengan asumsi ekonomi terus membaik seperti yang saya antisipasi, mungkin tepat untuk mulai mengurangi laju pembelian aset tahun ini," kata Presiden Federal Reserve Bank of New York John Williams."Saya akan hati-hati menilai data yang masuk di pasar tenaga kerja dan apa artinya bagi prospek ekonomi, serta menilai risiko seperti efek dari varian delta," pungkasnya.(ABD)