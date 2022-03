Rubel Rusia Naik Tipis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Rubel Rusia sedikit menguat di perdagangan luar negeri pada Selasa, 8 Maret 2022 waktu setempat, dengan volume kecil setelah kerugian besar dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini telah menjadikan mata uang pasar negara berkembang tersebut memiliki kinerja terburuk sejauh tahun ini. Rubel telah jatuh lebih dari 40 persen terhadap dolar AS atau USD sejak awal tahun, dengan kerugian meningkat tajam. Setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, sebuah langkah yang memicu sanksi besar-besaran dari pemerintah-pemerintah di seluruh dunia."Prospek rubel sangat tidak pasti saat ini," kata kepala ekonom pasar berkembang di Capital Economics William Jackson, dikutip dari Antara, Rabu, 9 Maret 2022.“Itu mengatakan, jika sanksi terhadap sektor energi Rusia diperluas, kemungkinan akan terdepresiasi lebih lanjut,” jelas dia.Presiden AS Joe Biden mengumumkan larangan impor minyak Rusia dan energi lainnya. Hal ini membuat harga minyak mencapai harga tertinggi minggu ini sejak pertengahan 2008.Pembatasan pada Rusia dan pemberi pinjaman, perusahaan dan individu, serta tindakan balasan dari Moskow, telah mempersulit investor untuk memperdagangkan aset-aset Rusia.Di platform perdagangan EBS, rubel baru-baru ini diperdagangkan pada 127 per USD, atau naik lebih dari enam persen pada hari itu. Rubel diindikasikan berada pada level 134 per USD di Refinitiv, dengan volume turun 99 persen dibandingkan dengan rata-rata harian Februari.Larangan minyak AS terus menekan pemimpin Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan serangannya yang menghancurkan di Ukraina, tetapi upaya untuk mengevakuasi warga sipil dari kota pelabuhan Mariupol yang terkepung gagal. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus.Perdagangan saham di Bursa Moskow dibatasi sepanjang minggu lalu atas perintah bank sentral. Bank mengatakan perdagangan pasar saham sebagian besar akan tetap ditangguhkan pada Rabu, hanya mempertahankan rentang operasi yang terbatas.Rusia akan dikeluarkan dari semua indeks pendapatan tetap JPMorgan pada 31 Maret, bank mengatakan pada Senin, 7 Maret 2022, bergabung dengan penyedia indeks saingan yang mengecualikan sekuritas Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina.Sebuah perusahaan investasi yang memegang beberapa obligasi perusahaan energi Rusia Gazprom senilai USD1,3 miliar yang jatuh tempo pada Senin, 7 Maret 2022, mengatakan telah menerima pembayaran penuh dalam dolar AS. Investor tidak yakin apakah mereka akan dibayar setelah Rusia membatasi pembayaran kepada orang asing yang memegang sekuritasnya.