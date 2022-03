Wall Street Melemah, Dow Jones Jatuh Hampir 450 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street melemah pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Hal ini karena harga minyak melonjak, sehingga memicu kekhawatiran inflasi yang lebih tinggi.Selain itu, para pemimpin Barat mulai berkumpul di Brussels untuk merencanakan lebih banyak tindakan guna menekan Rusia agar menghentikan konfliknya di Ukraina. Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 448,96 poin atau 1,29 persen menjadi 34.358,50. Indeks S&P 500 terpangkas 55,37 poin atau 1,23 persen menjadi 4.456,24. Indeks Komposit Nasdaq jatuh 186,22 poin atau 1,32 persen menjadi 13.922,60.Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor keuangan dan perawatan kesehatan masing-masing tergelincir 1,84 persen dan 1,77 persen, memimpin penurunan. Sementara itu, sektor energi dan utilitas masing-masing menguat 1,74 persen dan 0,17 persen, hanya dua kelompok yang naik.Menanggapi sanksi Barat yang telah memukul ekonomi Rusia dengan keras, Presiden Vladimir Putin mengatakan Moskow akan meminta pembayaran dalam rubel untuk penjualan gas alam dari negara-negara tidak bersahabat. Sementara pasukannya membom daerah-daerah ibu kota Ukraina, Kyiv, sebulan setelah serangan mereka.Harga minyak naik 5,0 persen menjadi lebih dari USD121 per barel dan gas alam berjangka juga melonjak. Meskipun harga minyak yang lebih tinggi menguntungkan saham energi, hal itu berdampak negatif bagi konsumen dan banyak bisnis."Masalah geopolitik ini semacam menggantung di pasar," kata Wakil Presiden Senior di Wedbush Securities Stephen Massocca, dikutip dari Antara, Kamis, 24 Maret 2022."Kebangkitan harga minyak membuat orang terdiam," tambah dia.Investor khawatir lonjakan harga-harga energi akan memperumit prospek inflasi dan mengancam pemulihan ekonomi.Awal pekan ini, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan inflasi terlalu tinggi, sekaligus menambahkan bank sentral AS akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kembalinya stabilitas harga.Penurunan saham hari ini mengikuti serangkaian kenaikan baru-baru ini, karena pasar pulih dari posisi terendah di tengah konflik dan meningkatnya kekhawatiran tentang inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi.Investor terus menilai prospek suku bunga AS. Presiden Bank Federal Reserve San Francisco Mary Daly mengatakan pada Rabu, 23 Maret 2022 dia terbuka untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Mei, bergabung dengan pembuat kebijakan lain yang mengatakan demikian.Pekan lalu, bank sentral AS menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2018. Google milik Alphabet mengatakan akan menghentikan sementara semua iklan yang berisi konten yang mengeksploitasi, menolak, atau memaafkan konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Sahamnya turun 1,1 persen.Saham GameStop Corp melonjak 14,5 persen, setelah perusahaan investasi pimpinan Ryan Cohen membeli 100 ribu lembar saham pengecer video game itu. Volume transaksi di bursa AS mencapai 11,69 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 14,62 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.