Wall Street Jeblok

(ANN)

New York: Wall Street lebih rendah pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena investor ketakutan oleh data sektor jasa yang lebih baik dari perkiraan, sehingga mengevaluasi kembali apakah Federal Reserve (Fed) dapat menaikkan suku bunga lebih lama.Melansir Antara, Selasa, 6 Desember 2022, Indeks Dow Jones Industrial Average anjlok 482,78 poin atau 1,40 persen menjadi 33.947,10. Indeks S&P 500 merosot 72,86 poin atau 1,79 persen menjadi 3.998,84. Sedangkan Indeks Komposit Nasdaq terpangkas 221,56 poin atau 1,93 persen,menjadi 11.239,94.Secara umum indeks menderita karena data menunjukkan aktivitas industri jasa AS secara tak terduga meningkat pada November, dengan ketenagakerjaan pulih kembali, menawarkan lebih banyak bukti tentang momentum yang mendasari ekonomi.Data tersebut muncul setelah survei pekan lalu yang menunjukkan pekerjaan dan pertumbuhan upah yang lebih kuat dari perkiraan pada November. Hal itu menentang harapan bahwa Fed mungkin memperlambat kecepatan dan intensitas kenaikan suku bunga di tengah tanda-tanda inflasi yang surut baru-baru ini.Investor melihat peluang 89 persen bahwa bank sentral AS akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin minggu depan menjadi 4,25 persen-4,50 persen, dengan suku bunga memuncak di 4,984 persen pada Mei 2023. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan menetapkan suku bunga pada 13-14 Desember, pertemuan terakhir di tahun yang bergejolak.Pengetatan kebijakan yang agresif juga telah memicu kekhawatiran penurunan ekonomi, dengan JPMorgan, Citigroup dan BlackRock di antara mereka yang meyakini kemungkinan resesi pada 2023.Dalam data ekonomi lainnya minggu ini, investor juga akan memantau klaim pengangguran mingguan, harga produsen, dan survei sentimen konsumen Universitas Michigan untuk petunjuk lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi AS.Energi adalah salah satu pecundang sektor S&P terbesar, turun 2,9 persen. Itu dibebani oleh gas alam berjangka AS yang merosot lebih dari 10 persen pada Senin, 5 Desember 2022, ketika prospek meredup karena perkiraan cuaca yang lebih ringan dan penundaan dimulainya kembali pabrik ekspor gas alam cair (LNG) Freeport.EQT Corp, salah satu produsen gas alam AS terbesar, mengalami penurunan paling tajam pada indeks energi, ditutup 7,2 persen lebih rendah.Keuangan juga terpukul keras, tergelincir 2,5 persen. Meskipun keuntungan bank biasanya didorong oleh kenaikan suku bunga, mereka juga sensitif terhadap kekhawatiran tentang kredit macet atau pertumbuhan kredit yang melambat di tengah penurunan ekonomi.Sementara itu pembuat pakaian VF Corp jatuh 11,2 persen - penurunan satu hari terbesar sejak Maret 2020 - setelah mengumumkan pensiun mendadak CEO Steve Rendle. Perusahaan, yang memiliki nama-nama termasuk merek pakaian outdoor The North Face dan pembuat sepatu Vans, juga memangkas perkiraan penjualan dan laba setahun penuh, menyalahkan permintaan konsumen yang lebih lemah dari yang diantisipasi.Di sisi lain pembuat kendaraan listrik Tesla merosot 6,4 persen di tengah rencana untuk memangkas produksi Model Y Desember di pabrik Shanghai lebih dari 20 persen dari bulan sebelumnya.Hal ini membebani Nasdaq, di mana Tesla adalah salah satu pelemahan terbesar, menarik indeks berat teknologi ke penurunan kedua berturut-turut.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id