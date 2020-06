Dolar AS Pamer Kekuatan

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat di akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena para pelaku pasar mencerna data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) yang baru dirilis. Meski demikian, pandemi covid-19 masih menghantui dan bisa mengganggu gerak mata uang Paman Sam.Mengutip Xinhua, Sabtu, 6 Juni 2020, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,27 persen menjadi 96,9360 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1294 dari USD1,1347 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2670 dari USD1,2612 pada sesi sebelumnya.Dolar Australia naik hingga USD0,6967 dibandingkan dengan USD0,6937. Dolar AS membeli 109,60 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 109,12 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9621 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9550 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3432 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3505 dolar Kanada.Di sisi lain, rata-rata saham utama di bursa saham Wall Street berakhir lebih tinggi pada perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), didukung oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan. Meski demikian, pandemi covid-19 masih menghantui pergerakan bursa saham AS.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 829,16 poin atau 3,15 persen menjadi 27.110,98. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 81,58 poin atau 2,62 persen menjadi 3.193,93. Kemudian indeks Komposit Nasdaq naik 198,27 poin atau 2,06 persen menjadi 9.814,08.Semua 11 sektor utama di S&P 500 berakhir lebih tinggi. Sektor energi melesat sebanyak 7,46 persen dan memimpin kenaikan. Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan pengusaha AS menambahkan 2,5 juta pekerjaan pada Mei, dan tingkat pengangguran turun sedikit menjadi 13,3 persen.Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan penurunan lebih dari delapan juta pekerjaan dan tingkat pengangguran hampir mencapai 20 persen. Adapun perbaikan tersebut mencerminkan dimulainya kembali kegiatan ekonomi terbatas yang telah dibatasi pada Maret dan April karena pandemi covid-19.Tingkat pengangguran sebelumnya melonjak ke rekor 14,7 persen di April. Angka-angka itu datang satu hari setelah Departemen Tenaga Kerja mengatakan klaim pengangguran awal AS tercatat 1,877 juta dalam pekan yang berakhir 30 Mei, melebihi perkiraan Dow Jones yang sebanyak 1,775 juta.(ABD)