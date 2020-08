Kasus Covid-19 Kembali Naik, Minyak Dunia Tergelincir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia tergelincir sekitar satu persen pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Melemahnya harga minya setelah naik di awal perdagangan karena meredupnya harapan paket stimulus guna meringankan ekonomi AS ketika kasus virus korona meningkat secara global.Mengutip Antara, Rabu, 12 Agustus 2020, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober merosot 49 sen atau 1,1 persen menjadi USD44,50 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September turun 33 sen atau 0,8 persen menjadi USD41,61 per barel.Beberapa aksi ambil untung menjelang data mingguan persediaan minyak AS juga membebani harga. Setelah pasar reguler ditutup, data industri dari American Petroleum Institute (API) menunjukkan bahwa stok minyak mentah turun empat juta barel pekan lalu, lebih besar dari ekspektasi analis sebesar 2,9 juta barel.Petinggi Partai Republik dan Demokrat di Senat AS saling mengkritik pendekatan satu sama lain untuk bantuan virus korona. Tanpa ada kabar kapan pembicaraan tentang paket baru dapat dilanjutkan dan tidak ada pergerakan tentang tunjangan bagi puluhan juta orang yang kehilangan pekerjaan dalam krisis."Sekarang ada keraguan tentang paket stimulus dan berita Rusia juga," kata Direktur Riset Pasar Tradition Energy Gary Cunningham.Presiden Vladimir Putin mengklaim bahwa Rusia telah menjadi negara pertama di dunia yang memberikan persetujuan peraturan untuk vaksin covid-19. Tetapi persetujuan tersebut mengkhawatirkan beberapa ahli karena vaksin tersebut masih harus menyelesaikan uji coba akhir.(ABD)